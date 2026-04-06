Küresel piyasalar, Orta Doğu’dan gelen çatışma haberleri ve ABD ekonomisindeki beklenmedik güçlü seyirle çalkalanıyor. Dolar endeksi (DXY) 100,2 seviyesinin üzerine çıkarken, Türk Lirası karşısında dolar güne 44,5205 liradan başlayıp gün içinde 44,6060 liraya kadar yükseldi.

TRUMP’IN TEHDİDİ PETROLÜ VE DOLARI TETİKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nın açılmaması durumunda İran’ın enerji santrallerini ve sivil altyapısını hedef alacağına dair açıklamaları piyasaları gerdi. Tahran’ın bu tehditlere karşılık kritik su yolunu kapalı tutmaya devam etmesi, enerji fiyatlarını yukarı çekerken küresel çapta enflasyon endişelerini hortlattı.

FED FAİZ ARTIRABİLİR Mİ?

Cuma günü açıklanan ve beklentileri yerle bir eden ABD Mart ayı istihdam verileri (178 bin yeni iş), Fed’in faiz indirimlerini rafa kaldırabileceği, hatta borçlanma maliyetlerini artırabileceği sinyalini verdi. Yatırımcılar şimdi gözünü, faiz politikasının rotasını belirleyecek olan FOMC tutanaklarına çevirdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (06 NİSAN 2026 - 10:14)

Sembol Satış Fiyatı Değişim ABD Doları 44,60 TL + yüzde 0.02 Euro 51,46 TL + yüzde 0.04 İngiliz Sterlini 58,99 TL + yüzde 0.07 Avustralya Doları 30,82 TL + yüzde 0.33 Suudi Arabistan Riyali 11,88 TL + yüzde 0.02

Doların küresel çapta güç kazanması ve enerji maliyetlerindeki artış, önümüzdeki günlerde iç piyasada fiyatlamalar üzerinde baskı kurmaya devam edebilir. Yatırımcılar için kritik sınır 44,65 TL bölgesi olarak takip ediliyor.