Merkez ve tüm ilçelerde açık olacak nöbetçi eczaneler, gece saatlerinde de hizmet sunarak acil durumlara çözüm olacak.

Malatya genelinde bugün nöbetçi olan eczaneler şu şekilde:

Arga Eczanesi Akçadağ

Belediye Karşısı Kışla Cad. Kültür Mah. No:1/a

24 SAAT AÇIK!!

Güzeler Eczanesi Arapgir

Atatürk Cad.

24 SAAT AÇIK!!

Sibel Eczanesi Arguvan

İnönü Cad.

24 SAAT AÇIK!!

Begüm Eczanesi Battalgazi

Polis Evi Karşısı Sıtmapınarı

24 SAAT AÇIK!!

Derman Eczanesi Battalgazi

Sivas Cad. Zafer Benzinlik Yanı No:40 Battalgazi

24 SAAT AÇIK!!

Vitamin Eczanesi Battalgazi

İskender Mah. Çarmuzu Sağlık Ocağı Karşısı

24 SAAT AÇIK!!

Betül Eczanesi Battalgazi Eski Malatya

Alacakapı Mah Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı

24 SAAT AÇIK!!

Yeni Şifa Eczanesi Darende

Hacı Mah Cumhuriyet ( Maydan ) Cad. No:5/c

24 SAAT AÇIK!!

Pütürge Eczanesi Pötürge

Hükümet Cad.

24 SAAT AÇIK!!

Nesil Eczanesi Yazıhan

Doğuş Mah Demokrasi Cad No :40/a

24 SAAT AÇIK!!

İkizce Eczanesi Yeşilyurt

2. Bölge 4 Ve 5. Etap Arkası, Yıldızlar Şantiye İlerisi, Köy ( Haçova ) Yolu Girişi

24 SAAT AÇIK!!

Yiğit Eczanesi Yeşilyurt

İstasyon Cad. Tcdd Müdürlüğü Karşısı

24 SAAT AÇIK!!