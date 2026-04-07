Merkez ve tüm ilçelerde açık olacak nöbetçi eczaneler, gece saatlerinde de hizmet sunarak acil durumlara çözüm olacak.
Malatya genelinde bugün nöbetçi olan eczaneler şu şekilde:
Arga Eczanesi Akçadağ
Belediye Karşısı Kışla Cad. Kültür Mah. No:1/a
Güzeler Eczanesi Arapgir
Atatürk Cad.
Sibel Eczanesi Arguvan
İnönü Cad.
Begüm Eczanesi Battalgazi
Polis Evi Karşısı Sıtmapınarı
Derman Eczanesi Battalgazi
Sivas Cad. Zafer Benzinlik Yanı No:40 Battalgazi
Vitamin Eczanesi Battalgazi
İskender Mah. Çarmuzu Sağlık Ocağı Karşısı
Betül Eczanesi Battalgazi Eski Malatya
Alacakapı Mah Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı
Yeni Şifa Eczanesi Darende
Hacı Mah Cumhuriyet ( Maydan ) Cad. No:5/c
Pütürge Eczanesi Pötürge
Hükümet Cad.
Nesil Eczanesi Yazıhan
Doğuş Mah Demokrasi Cad No :40/a
İkizce Eczanesi Yeşilyurt
2. Bölge 4 Ve 5. Etap Arkası, Yıldızlar Şantiye İlerisi, Köy ( Haçova ) Yolu Girişi
Yiğit Eczanesi Yeşilyurt
İstasyon Cad. Tcdd Müdürlüğü Karşısı
