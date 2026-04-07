Malatya’da bugün hava durumu olumsuz sinyaller veriyor. Yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gün içerisinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yağmur geçişleri bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Serin havayla birlikte vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.
Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülürken, özellikle yüksek kesimler için kritik bir uyarı yapıldı. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli arazilerde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 16 derece
Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 16 derece
Arapgir: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13 derece
Arguvan: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 12 derece
Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17 derece
Darende: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17 derece
Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14 derece
Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17 derece
Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15 derece
Kale: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 16 derece
Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15 derece
Pütürge: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14 derece
Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17 derece
Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 16 derece.