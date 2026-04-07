Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım ile dikkat çekti. Deprem sonrası büyük yıkım yaşayan Malatya’da yürütülen çalışmaların sorumluluğuna vurgu yapan Yavuz’un ifadeleri, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımında kamu görevini bir emanet olarak gördüklerini belirten Vali Yavuz, “Halka hizmet Hakk’a hizmet’ düsturu ile mesai mefhumu gözetmeksizin üzerimize aldığımız kutlu devletimizin ve aziz milletimizin emanetini taşıma gayreti içindeyiz. Rabbim emaneti hakkıyla taşıyabilmeyi nasip etsin. Depremde yerle bir olmuş şehrimizde, hemşehrilerimize hizmet etme fırsatı bulmanın onur ve sorumluluğunu ilk günden itibaren omuzlarımda hissediyorum. Bu vesile ile hemşehrilerimize en derin sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da deprem sonrası yürütülen çalışmalarda Vali Seddar Yavuz’un etkisinin büyük olduğu biliniyor. Malatyalıların Vali Yavuz’a sevgisi ise sosyal medyada sık sık öne çıkıyor.