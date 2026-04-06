Trendyol Süper Lig'in 28. haftası bugün tek maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 20 gol atıldı. Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakadan galip ayrılan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Galatasaray, haftayı 64 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci, Trabzonspor ise aynı puanla averajla 3. sırada sıralandı.

Ligde 28. hafta maçları ve sonuçları:



Gençlerbirliği: 0 - Göztepe: 2

Kasımpaşa: 2 - Kayserispor: 0

Gaziantep FK: 1 - Alanyaspor: 1

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1

Samsunspor: 2 - Konyaspor: 2

Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 1

Antalyaspor: 3 - Eyüpspor: 0

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

Kocaelispor: 0 - Başakşehir: 0