Trendyol Süper Lig'in 28. haftası bugün tek maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 20 gol atıldı. Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakadan galip ayrılan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Galatasaray, haftayı 64 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci, Trabzonspor ise aynı puanla averajla 3. sırada sıralandı.
Ligde 28. hafta maçları ve sonuçları:
Gençlerbirliği: 0 - Göztepe: 2
Kasımpaşa: 2 - Kayserispor: 0
Gaziantep FK: 1 - Alanyaspor: 1
Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1
Samsunspor: 2 - Konyaspor: 2
Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 1
Antalyaspor: 3 - Eyüpspor: 0
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0
Kocaelispor: 0 - Başakşehir: 0