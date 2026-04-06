Halk arasında tansiyon yükseldiğinde ilk çare olarak görülen "dil altı" ilaç kullanımı hakkında ezber bozan uyarı! Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Yücel, kaş yaparken göz çıkarıldığını belirterek, bu yöntemin beyin ve kalpte kalıcı hasar bırakabileceğini açıkladı. İşte tansiyonunuz çıktığında asla yapmamanız gerekenler...

TANSİYONUNUZ YÜKSELİNCE PANİKLE BU HATAYI YAPMAYIN!

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastalarının en büyük hatalarından biri, tansiyon yükselir yükselmez kontrolsüzce dil altı ilaçlarına sarılmak. Ancak güncel tıp dünyası bu yönteme mesafeli. Doç. Dr. Oğuzhan Yücel, hızlı ve sert bir şekilde düşürülen tansiyonun; beyin kan akışını bozabileceğini, kalp krizini tetikleyebileceğini ve böbreklerde hasara yol açabileceğini vurguladı.

"DİL ALTI" DİYE BİR İLAÇ ASLINDA YOK!

Toplumdaki en büyük yanılgılardan biri de bu ilaçların formudur. Dr. Yücel’e göre, aslında "dil altı" olarak bilinen çoğu ilaç aslında normal ağızdan alınan tabletlerdir. Bir uygulamanın yıllardır yapılıyor olması, onun güvenli olduğu anlamına gelmez.

RAKAMLARA DEĞİL, VÜCUDUNUZUN VERDİĞİ SİNYALLERE BAKIN

Tansiyonun kaç çıktığından ziyade, o anki genel tablonun daha önemli olduğunu belirten uzmanlar, şu durumlara dikkat çekiyor:

Stres, uykusuzluk, yoğun kahve tüketimi veya merdiven çıkmak tansiyonu geçici olarak yükseltebilir. Bu durumda ilaç değil, asıl çözümdür. Hayati Tehlike Belirtileri: Eğer yüksek tansiyona göğüs ağrısı, nefes darlığı, konuşma bozukluğu veya görme kaybı eşlik ediyorsa, evde vakit kaybetmeden 112 Acil Servis aranmalıdır.

EVDE TANSİYON YÜKSELDİĞİNDE NE YAPILMALI? (DOĞRU TEKNİK)

Tansiyon ölçümünde yapılan hatalar paniğe yol açabiliyor. İşte adım adım doğru müdahale:

Hemen İlaç Almayın: Kişi sessiz bir ortamda, sırtı destekli şekilde 5 dakika dinlenmeli. Ölçümü Tekrarlayın: İlk ölçüm yüksekse panik yapmadan birkaç dakika sonra yeniden ölçün. Başkasının İlacını Kullanmayın: "Komşuma iyi geldi" mantığıyla ilaç kullanmak hayati risk taşır. Düzenli Tedaviye Odaklanın: Tansiyon anlık bir kriz değil, uzun vadeli bir yönetim sürecidir. Tuz kısıtlaması ve düzenli ilaç kullanımı en büyük korumadır.

ACİLEN HASTANEYE GİTMENİZ GEREKEN 7 KRİTİK BELİRTİ

Tansiyonunuzla birlikte aşağıdaki şikayetler varsa saniyeler bile önemlidir:

Şiddetli ve alışılmadık baş ağrısı

Göğüste baskı veya ağrı hissi

Yüzde kayma veya konuşmada pelteklik

Kol veya bacakta ani güç kaybı

Bilinç bulanıklığı veya bayılma

Ani görme kaybı

Nefes darlığı

Unutmayın, yüksek tansiyon sadece bir sayı değildir; vücudunuzun bir imdat çağrısıdır. Bu çağrıyı yanlış müdahaleyle susturmak yerine, bir uzmana danışmak hayat kurtarır.