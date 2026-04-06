Açıklamada, hastalığa neden olan fungusun kış aylarını tomurcuk ve dallarda gizli şekilde geçirdiği, bahar aylarında ise uygun koşulları bulduğunda hızla yayılmaya başladığı ifade edildi. İlk enfeksiyonların konidiler aracılığıyla oluştuğu, hastalıklı tomurcuklar ve kanserleşmiş dokuların ise sezon boyunca sürekli bir bulaş kaynağı haline geldiği belirtildi. Bu durumun, kontrol altına alınmadığında bahçenin genel sağlığını tehdit eden ciddi bir tablo oluşturabileceği kaydedildi.

Hastalığın belirtilerinin yalnızca yapraklarla sınırlı kalmadığına dikkat çekilen açıklamada; yapraklarda küçük, yağ lekesi görünümünde başlayan belirtilerin zamanla koyulaşıp dokunun dökülmesiyle deliklere dönüştüğü, genç sürgünlerde ise kırmızımsı-kahverengi lekelerin oluştuğu bildirildi. Bu lekelerin ilerleyen süreçte zamk akıntısıyla birlikte kanser yaralarına dönüşmesi, hastalığın en kritik aşaması olarak değerlendiriliyor.

KANSER YARALARINA DÖNÜŞEBİLİYOR

Malatya Valiliğinin bilgilendirme açıklamasında, fungusun sürgünlerde de etkili olduğu belirtilerek genç dallarda kahverengi-kırmızı lekeler oluşturduğu, bu lekelerin kısa sürede zamk çıkararak küçük kanser yaralarına dönüştüğü kaydedildi.

MÜCADELE ÖNERİLERİ

Üreticilere şu önlemler öneriliyor:

Hastalıklı tomurcuk ve kanserli dalların budanarak bahçeden uzaklaştırılması

Enfekte materyalin uygun şekilde imha edilmesi (yakılması)

Budama, sulama ve gübrelemenin ağacın güçlü gelişimini destekleyecek şekilde yapılması

Budama aletlerinin yüzde 10 sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ile dezenfekte edilmesi

KİMYASAL MÜCADELE TAKVİMİ

Valilik açıklamasında kimyasal mücadele için üç aşamalı ilaçlama programı paylaşıldı:

1. ilaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra (Bordo bulamacı veya bakırlı preparat)

2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe tomurcuk dönemi)

3. ilaçlama: Meyvede çanak yaprakların sıyrıldığı dönemde organik fungusitlerle