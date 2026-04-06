Malatya Kent Konseyi, şehrin kültürel mirasını ve deprem sonrası ayağa kalkış ruhunu ölümsüzleştirecek dev bir projeye imza atıyor. "81 İl Malatya Şiir Antolojisi" projesiyle, Türkiye'nin her köşesinden yükselen mısralar Malatya ortak paydasında birleşiyor.

KÜLTÜREL BİR KÖPRÜ 81 İL TEK BİR ŞEHİR

Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen bu özel proje, sadece bir kitap çalışması değil, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından Malatya’ya uzanan bir gönül köprüsü niteliği taşıyor. Şehrin tarihi dokusu, kayısı kokulu sokakları ve deprem sonrası toplumsal hafızası, 81 farklı ilin ozanları ve şairleri tarafından kaleme alınıyor.

"ORTAK PAYDAMIZ MALATYA"

Projenin mimarlarından Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Batar, çalışmanın temel amacının Malatya’nın edebi hafızasını canlandırmak olduğunu vurguladı. Batar, projeye dair şu önemli ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin yalnızca fiziki yapısını değil, kültürel dokusunu da yeniden inşa ediyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden şairlerin Malatya temalı şiirlerle bu çalışmaya destek vermesi, şehirlerarası kültürel etkileşimi ve aidiyet bilincini güçlendiren çok kıymetli bir adımdır."

68 İL TAMAM, GÖZLER KALAN 13 ŞEHİRDE!

Proje Türkiye genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Şu ana kadar 68 farklı ilden şiir başvurusu alınarak dev külliyatın büyük bir kısmı tamamlandı. Antolojinin tamamlanması ve değerlendirme aşamasına geçilmesi için son bir adım kaldı.

ŞİİR BEKLENEN İLLER LİSTESİ:

Listenin tamamlanması için aşağıdaki illerde yaşayan şairlerin başvuruları bekleniyor:

Aksaray, Bartın, Bayburt

Bitlis, Iğdır, Karabük

Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya

Muğla, Rize, Şırnak

Bu illerden gelecek eserlerle birlikte, Türkiye'nin edebi haritası Malatya üzerinden tamamlanmış olacak.

DEPREM SONRASI KÜLTÜREL RÖNESANS

Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası şehrin moral ve motivasyonunu artırmayı hedefleyen bu antoloji, şairler tarafından büyük bir vefa borcu olarak görülüyor. Katılımcı şairler, Malatya’nın kendileri için taşıdığı özel anlamı mısralara dökerek şehrin kültürel atmosferine katkı sunmaktan gurur duyduklarını belirtiyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Eserlerin toplanmasının ardından uzman bir heyet tarafından yapılacak değerlendirmeyle antoloji son halini alacak. Yakın zamanda kamuoyuna sunulması planlanan "81 İl Malatya Şiir Antolojisi", hem edebiyat dünyası hem de Malatya arşivi için tarihi bir kaynak olacak.