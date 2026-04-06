Malatya’nın dünyaya açılan ticaret kapısı olan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde kayısı fiyatlarındaki son durumu sizler için araştırdık. Busabah Medya’ya konuşan esnaflar güncel kayısı fiyatları hakkında bilgi vererek yeni sezondan umutlu olduklarını kaydettiler.



Güncel fiyatların 300 ile 350 TL bandında olduğunu söyleyen esnaflar elek altı kayısıların ise 240-250 TL bandında olduğunu belirttiler.

“YENİ SEZONDAN BEKLENTİMİZ ÇOK”

Yeni sezondan beklentilerinin çok olduğunu vurgulayan esnaf Coşkun Genç, “Günkurusu 300-400 lira arasında gidiyor. 4 numara kayısı 250-270 lira arasında gidiyor. Şu anda alım yok. Bu sene kayısının akıbeti bekleniyor. Onun için şu an alım yok. Yeni sezondan beklentimiz çok. 2 senedir kayısı olmadığı için burada bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“BUGÜNE KADAR HİÇ ALICISI OLMADI”

Küçük günkurusu kayısının para etmediğini dile getiren esnaf Emrah Dündar ise, “Şu an iyi kayısılar 1-2 numara 280 ile 350 arasında. Iskartalar 70 bandında. Günkurusunun ufakları para etmiyor bugüne kadar hiç alıcısı olmadı, sezondan beri hiç satılmadı. Ama irileri 600-650 liraya kadar var. Şu an talep var. En çok sarı, 2-3-4 numara talep görüyor” ifadelerine yer verdi.

“BİR YILDIR HİÇ YAPAMAMIŞ İNSANLAR VAR”

Piyasanın durgun olduğunu belirten esnaf Arif Şeker, “Güncel kayısı fiyatları şu anda 280 ile 350 TL bandında. Piyasa durgun, satış yok. Yurt dışından gelen kayısılar buradaki kayısı piyasasını olumsuz etkiliyor hiçbir satış yapamıyoruz. Belki de burada bir yıldır hiç iş yapmamış insanlar var. Muhtemelen bu yılda büyük bir verim kaybı olacak. Geçen yıl hiç verim yoktu. Bu yılda muhtemelen büyük bir verim kaybı bekleniyor” diye konuştu.

“NE ALICI VAR NE DE SATICI”

Şu an ne alıcının ne de satıcının olduğunu söyleyen esnaf Mesut Telingün ise, “Şu an kayısı fiyatları 300-350 TL bandında. 1 numara 400 lira, 2 numara 370 lira, 3-4 numara 340-350 bandında, elek altı 200-250 bandında, ıskarta 50 lira. Şu an ne alıcı var ne de satıcı. Satıcı ağaçların akıbetini bekliyor. ‘Yanarsa daha yukarı veririm’ diye bekliyor. Esnafta beklemede ‘Alırsam düşerse zarar ederim’ diyor” ifadelerini kullandı.