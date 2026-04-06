Hekimhan ilçesinde 10 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayla ilgili davanın üçüncü duruşması, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Alican Kızılay’ın yanı sıra “Delil karartma” suçlamasıyla yargılanan baba D.K. ve anne N.K., suça sürüklenen çocuklar S.K. ve F.K., müşteki aile yakınları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Ayrıca Malatya Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da duruşmayı takip etti.

TELEFONUN AÇILMASI İÇİN ARA VERİLDİ

Duruşmada, sanığın kullandığı cep telefonunun şifresinin çözülememesi nedeniyle cihazın mahkeme huzurunda yüz tanıma yöntemiyle açılması talep edildi. İşlemin yaklaşık 59 dakika süreceğinin belirtilmesi üzerine duruşmaya ara verildi.

İMAJ ALMA İŞLEMİNİN YAKLAŞIK 10 GÜN SÜRECEĞİ BİLDİRİLDİ

Açılan telefonun bilirkişiye teslim edildiği, 128 GB kapasiteli cihazda yaklaşık 80 GB veri bulunduğu ve imaj alma işleminin yaklaşık 10 gün süreceği bildirildi.

TEHDİT MESAJLARI DURUŞMADA OKUNDU

Müşteki avukatlarından Gülsüm Eraslan Kalyoncu, hayatını kaybeden Beste Kızılay’ın olaydan üç hafta önce eşi tarafından tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını söyledi. Söz konusu mesajlar duruşmada okunurken, aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Sanık Alican Kızılay ise savunmasında,

“Eşimi seviyordum. Otoriter bir yapım var, kızdığım için sert sözler söylemiş olabilirim”

ifadelerini kullandı.

KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık avukatları, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Heyet ayrıca; sanık müdafilerine savunma için ek süre verilmesine, telefon incelemesine ilişkin ek bilirkişi raporu alınmasına, mütalaanın taraflara tebliğine karar verdi.

Mahkeme, karar duruşmasını 29 Nisan 2026 tarihine erteledi.

“MÜTALAA TALEBİMİZ DOĞRULTUSUNDA GELDİ”

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Gülsüm Eraslan Kalyoncu, savcılık mütalaasının talepleri doğrultusunda geldiğini belirterek, dosyada kasten öldürmeye ilişkin güçlü deliller bulunduğunu ifade etti.

Kalyoncu ayrıca, sanık ailesinin de delil karartma suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ettiklerini söyledi.

"BENİM KIZIM GİDİP MERMİYE KAFA MI ATTI?"

Beste Kızılay’ın babası Ahmet Fuat Özhan ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Ben hanımımı seviyorum diyen eş, sevdiğine öyle yapmaz. Sevmiyorsun kızımı. Sevgi karşılıklı birbirine duyulan saygıdır. 10 gün sonra çocuğun doğacak, silahla eşinin yanında ne işin var? Ortada olan bellidir. Benim kızımı bilerek vurmadığını ifade ediyorlar. Benim kızım gidip mermiye kafamı attı? Neyin süresi, ne süresinden bahsediyorsunuz?” açıklamalarına yer verdi.