Küresel piyasalarda enerji maliyetlerinin artması, Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da pompa fiyatlarını etkiledi. ABD ve İran arasındaki gerilimin petrol arzını zora sokmasıyla birlikte, bir süredir beklenen fiyat artışı resmen yürürlüğe girdi.

MOTORİN 85 LİRAYI AŞARAK REKOR KIRDI

Dün gece itibarıyla yapılan güncelleme ile akaryakıt ürünlerinde şu artışlar kaydedildi:

Motorin (Mazot): 7 lira 80 kuruş artış,

7 lira 80 kuruş artış, Benzin: 60 kuruş artış.

Özellikle tarım ve nakliye şehri olan Malatya'da motorine gelen bu son zam, sektör temsilcileri ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Motorinin litre fiyatının Malatya merkez istasyonlarında 85 liranın üzerine çıkması, son dönemin en dikkat çekici fiyat değişimi olarak kayıtlara geçti.

8 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ürün Adı Zam Öncesi Zamlı Güncel Fiyat Motorin 77,50 TL 85,30 TL Benzin 44,10 TL 44,70 TL



FİYAT ARTIŞININ SEBEBİ KÜRESEL GERİLİM

Akaryakıt piyasası uzmanları, Orta Doğu'daki çatışma ortamının brent petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tuttuğunu belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde ertelenen zam kararının, piyasa koşulları nedeniyle daha fazla tutulamadığı ve dün gece yarısından itibaren tabelalara yansıtıldığı ifade edildi.

Malatyalı sürücüler için akaryakıt fiyatlarındaki bu değişim, ulaşım maliyetleri başta olmak üzere birçok kalemi doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.