Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre piyasadaki tüm altın türlerinin güncel satış rakamları belli oldu. Yatırımcılar için tam liste şu şekilde:

24 Ayar Gram Altın: 6.911,80 TL

Çeyrek Altın (Yeni): 11.520,00 TL

Çeyrek Altın (Eski): 11.384,00 TL

22 Ayar Bilezik: 6.606,90 TL

Ata Lira (Yeni): 47.908,00 TL

Ata Lira (Eski): 47.773,00 TL

Yarım Altın (Yeni): 23.040,00 TL

Yarım Altın (Eski): 22.768,00 TL

Liralık (Yeni): 46.080,00 TL

Liralık (Eski): 45.536,00 TL

Cumhuriyet 2,5 (Yeni): 115.200,00 TL

Cumhuriyet 2,5 (Eski): 113.840,00 TL

Beşibirlik: 230.400,00 TL

14 Ayar Altın: 3.850,00 TL

Malatya'da gram altın 7 bin lira sınırına dayanırken, piyasadaki hareketlilik devam ediyor. Güncel rakamlar üzerinden alım-satım işlemleri kuyumcularda sürüyor.