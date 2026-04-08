Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dilek Mahallesi’nde altyapı güçlendirme ve malzeme serim çalışmalarına başladı. Mevcut yolların zemin iyileştirmeleri yapılırken, yeni açılan imar yolları da sıcak asfalt ve sathi kaplama ile buluşturuluyor. Yapılan çalışmalarla yolların daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması hedefleniyor.

2026 YATIRIMLARI HIZ KAZANDI

Havaların ısınmasıyla birlikte 2026 yılı yatırım programına start veren ekipler, yalnızca merkezde değil kırsal mahallelerde de çalışmalarını artırdı. Kış aylarında zarar gören yolların bakım ve onarımı yapılırken, yeni ulaşım ağlarıyla bölgedeki trafik akışı daha güvenli hale getiriliyor.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM SAĞLANACAK

Dilek Mahallesi’nin hem şehir merkeziyle bağlantısını güçlendirmek hem de tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalar planlı şekilde ilerliyor. Belediye, mahalle içi yolları modern standartlara ulaştırarak vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım imkânı sunmayı amaçlıyor.

“2026 ASFALT YILI OLACAK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilçenin dört bir yanında ulaşım standartlarını yükseltmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Geçit, “Daha düzenli, güvenli ve konforlu yollar için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kırsal bölgelerde yeni imar yolları açıyor, mevcut yolları ise asfalt ve kaplama çalışmalarıyla yeniliyoruz” dedi.

2026 yılını “asfalt yılı” ilan ettiklerini vurgulayan Geçit, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda planlı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Hedefimiz, ilçemizin her noktasında ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmak” diye konuştu.