TÜİK, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Malatya'da yastık altı yapanlar ve borsayı takip edenler için tablo tamamen değişti. Aylıkta mevduat faizi sürprizi yaşanırken, yıllık bazda tek bir araç zirveyi kimseye bırakmadı. İşte cebinizi yakından ilgilendiren o rakamlar...

AYLIK TABLODA MEVDUAT FAİZİ EZDİ GEÇTİ

Piyasalarda yön arayışı sürerken, TÜİK’in açıkladığı verilere göre aylık bazda yatırımcısına tek kazandıran araç mevduat faizi oldu. TÜFE ile indirgendiğinde 1,08 oranında reel kazanç sağlayan mevduat faizi, Malatyalı yatırımcılar için güvenli liman olduğunu kanıtladı.

DOLAR, EURO VE ALTIN AYLIK BAZDA KAYBETTİRDİ

Beklentilerin aksine, aylık tabloda diğer tüm yatırım araçları kırmızı alarm verdi. Yİ-ÜFE hesaplamasına göre yatırımcısına en çok kaybettirenler şöyle sıralandı:

BIST 100: Yüzde 8,77 Kayıp

Yüzde 8,77 Kayıp Külçe Altın: Yüzde 5,01 Kayıp

Yüzde 5,01 Kayıp Euro: Yüzde 3,37 Kayıp

Yüzde 3,37 Kayıp Dolar: Yüzde 1,14 Kayıp

MALATYA’NIN VAZGEÇİLMEZİ: ALTIN YILLIKTA RAKİPSİZ!

Kısa vadede kayıplar yaşansa da , uzun vadeli düşünen Malatyalılar için külçe altın hala zirvede. 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bazda yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç yine altın oldu.

Yıllık bazda altının getirisi dudak uçuklattı:

Toptancı Fiyatlarına Göre (Yİ-ÜFE): Altın tam yüzde 54,39 net kazanç sağladı.

Çarşı Pazar Enflasyonuna Göre (TÜFE): Altın yatırımcısına yüzde 51,10 reel getiri sundu.

YILLIK GETİRİDE DOLAR VE EURO SINIFTA KALDI

Yıllık bazda değerlendirme yapıldığında, döviz kurlarının enflasyon karşısında eridiği görüldü. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları yüzde 9,02, Euro ise yüzde 2,64 oranında yatırımcısına zarar ettirdi.

Malatya piyasalarında altın ve mevduat arasındaki bu keskin farkın, yerel yatırım alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği merak konusu. Veriler, uzun vadede "sarı kızın" (altın) hala en güvenli liman olduğunu gösteriyor.