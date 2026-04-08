Spor dünyasında bugün heyecan dorukta! 8 Nisan Çarşamba günü hem Süper Lig’de kritik bir mücadele hem de Avrupa’nın dev arenası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Futbol tutkunları "Bugün kimin maçı var?" sorusuna yanıt ararken; Göztepe - Galatasaray maçı başta olmak üzere günün tüm karşılaşmalarını sizler için derledik.

Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Göztepe - Galatasaray mücadelesi bugün oynanacak.

Maç Saati: 20:00

20:00 Yayın Kanalı: beIN Sports 1

DEVLER LİGİ SAHNE ALIYOR ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL

Avrupa futbolunun zirvesinde çeyrek final ilk maçları heyecanı sürüyor. Barcelona, PSG ve Liverpool gibi devler bugün sahaya çıkıyor.

22:00 Barcelona - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor 1)

PSG - Liverpool (TRT Tabii Spor)

8 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI LİSTESİ

Bugün sadece Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi değil, 1. Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’de de kritik maçlar var. İşte tam liste:

Süper Lig

20:00 Göztepe - Galatasaray (beIN Sports 1)

TFF 1. Lig

14:30 Serik Spor - Van Spor FK (TRT Spor)

17:00 Iğdır FK - Keçiörengücü (TRT Spor)

20:00 Ümraniyespor - Sakaryaspor (TRT Tabii Spor 6)

UEFA Avrupa Ligi (Çeyrek Final)

19:45 Sporting Braga - Real Betis (TRT Tabii Spor)

Suudi Arabistan Pro Lig

18:55 Al Fayha - Al Ahli Jeddah

21:00 Al Ittihad - Neom SC

21:00 Al Hilal - Al Kholood (TRT Tabii Spor 2)

Maç saatlerinde ve yayıncı kuruluşlarda son dakika değişikliği olması durumunda güncel bilgiler için sayfayı yenilemeyi unutmayın. Spor ekranında bugün basketbol EuroLeague ve NBA heyecanı da gece boyunca devam edecek.