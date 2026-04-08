Malatya siyasetinde dengeleri değiştirecek önemli bir katılım gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ergün Günaydın, resmen AK Parti’ye geçti.

PROTOKOLDE GÖZDEN KAÇMAYAN DETAY

Normal şartlarda siyasi katılımlarda rozet takma işlemi parti il başkanları tarafından gerçekleştirilirken, bu kez sahneye Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er çıktı. Rozeti bizzat Başkan Er’in takması, kulislerde " Ali Bakan’ın görevini Sami Er mi yapıyor? " mesajı olarak yorumlandı. AK Parti İl Başkanı Ali Bakan’ın değil, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu hamleyi yapması törenin en çok konuşulan başlığı oldu.

BİRLİK VE HİZMET VURGUSU

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Rüstem Çatı ve yönetim kurulunun ev sahipliği yaptığı programda, sadece bir isim değişikliği değil, yerel yönetimlerdeki stratejik hedefler de konuşuldu. Katılım töreninde şu mesajlar ön plana çıktı:

Güç Birliği: Ergün Günaydın'ın hem ilçe hem de Büyükşehir Meclis üyeliği görevleri, AK Parti'nin yerel yönetim gücüne doğrudan katkı sağlayacak.

Hizmet Siyaseti: Programda Doğanşehir'in acil ihtiyaçları ve Malatya'nın deprem sonrası kalkınma süreci detaylıca ele alındı.

Ortak Akıl: Siyasi ayrılıkların yerini, Malatya'nın geleceği için ortak hizmet anlayışına bıraktığı ifade edildi.

MALATYA SİYASETİNDE YENİ DÖNEM

Yeni katılımın teşkilat yapısına büyük bir moral sağladığı belirtilirken, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in sürece bu kadar doğrudan müdahil olması, önümüzdeki dönemde yerel yönetim odaklı siyasetin daha baskın olacağının sinyallerini verdi.