Vali Seddar Yavuz, depremlerden büyük zarar gören Doğanşehir’de yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sahadaki son durumu değerlendiren Vali Yavuz, işini gerektiği gibi yapmayan müteahhitlere net bir mesaj verdi.

Vali Yavuz, yapılan çalışmaların hız ve kalite açısından beklentileri karşılaması gerektiğini vurgulayarak, “Paramızı ödüyoruz; iyi ve kaliteli iş istiyoruz. Bu beklentilere uymayanlarla, ilk etapta bildiğiniz gibi sözleşmeleri feshediyoruz. Zaman zaman müteahhitlerin yeterli hızda çalışmaması ya da istenen performansı gösterememesi nedeniyle mağduriyetler oluşabiliyor” ifadelerini kullandı.

İhale süreçlerine de dikkat çeken Yavuz, her yüklenicinin aynı başarıyı gösteremediğini belirterek, “Her ihaleyi alan müteahhidin başarılı olamayabildiğini de görüyoruz. Çünkü ihaleler açık usulle yapılıyor ve bu süreçte zaman zaman bu tür sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Sizler de bunu en iyi bilen kişilersiniz” dedi.

Sahadaki aksaklıkların farkında olduklarını dile getiren Yavuz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Nasıl ki çağırılan her usta aynı kalitede iş yapamayabiliyorsa, burada da benzer durumlar yaşanabiliyor. Bu, işin doğası gereği ortaya çıkabilen bir durum; ancak biz bu sorunları çözmek için gerekli adımları atacağız.”