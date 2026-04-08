Doğu Anadolu’nun zirvesinde, sporun kalbi Kars’ta attı; ancak zafer nidası Malatya’dan yükseldi! T.C. Kars Valiliği’nin destekleriyle düzenlenen ve 9 farklı ilden dev ekiplerin katıldığı YURTLİG Voleybol Kızlar Grup Müsabakaları, unutulmaz bir finale sahne oldu. Turnuvanın favori gösterilen takımlarını birer birer saf dışı bırakan Filenin Kraliçeleri 44, finalde gösterdiği üstün performansla şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Sahada Devleşen Bir Takım Malatya’nın Gururu

Turnuva boyunca disiplinli oyunu ve pes etmeyen karakteriyle dikkat çeken Malatya temsilcisi, final maçında adeta voleybol dersi verdi. Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün profesyonel organizasyonunda her smaçta Malatya’nın enerjisini sahaya yansıtan kızlarımız, "şampiyonluk" sözünü tuttu. Kupayı ellerinde yükselten sporcuların gözlerindeki sevinç, aylarca süren hazırlık sürecinin en tatlı karşılığı oldu.

Sevgi Duran "Bu Kupa Sadece Bir Başlangıç"

Takımın mimarı, başarılı antrenör Sevgi Duran, maç sonrası yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadı. Duran, başarının anahtarının "takım ruhu" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz buraya sadece maç kazanmaya gelmedik; Malatya'nın azmini, dostluğunu ve spor kültürünü göstermeye geldik. Kızlarım sahada terinin son damlasına kadar savaştı ve o kupayı söküp aldılar. Bu zafer, bize inanan tüm Malatya halkına armağan olsun."

44 Ruhu Kars’ı Isıttı

Kars’ın dondurucu havasına rağmen tribünlerdeki coşku ve Malatya ekibinin sahaya yaydığı yüksek enerji, sporun birleştirici gücünü bir kez daha kanıtladı. 9 ilin mücadelesinden galibiyetle ayrılan Filenin Kraliçeleri 44, sadece bir kupa değil, Malatya spor tarihine geçecek bir başarı hikayesi kazandı.