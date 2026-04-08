Malatya’nın doğa harikası ilçesi Darende, belediyenin yürüttüğü dev ağaçlandırma projesiyle adeta yeniden doğuyor. "Daha Yeşil Bir Darende" hedefiyle yola çıkan ekipler, ilçenin dört bir yanını binlerce fidanla buluşturdu.

DARENDE’DE YEŞİL DÖNÜŞÜM 7 BİN 312 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Darende Belediyesi, ilçeyi estetik bir görünüme kavuşturmak ve ekolojik zenginliği artırmak amacıyla başlattığı ağaçlandırma çalışmalarında büyük bir aşama kaydetti. Orman Genel Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle temin edilen 7 bin 312 fidan, ilçenin stratejik noktalarına dikildi.

PARKLARDAN MEZARLIKLARA HER YER AĞAÇLANDIRILIYOR

Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sadece parklar değil; mezarlıklar, refüjler, bisiklet yolları ve sosyal alanlar da yeşile büründü. İşte Darende’nin yeni bitki envanteri:

Mezarlıklar: 3 bin dikenli kara çalı ve 4 bin tüplü mavi servi ile koruma altına alındı.

Yollar ve Sosyal Alanlar: Orta refüjlere 12 aşılı gül, sosyal alanlara ise 20 oya ağacı dikilerek estetik bir dokunuş yapıldı.

Sahil ve Bisiklet Yolları: Irmak kenarları ve bisiklet yolları, 100 adet mis kokulu ıhlamur ağacıyla donatıldı.

Özel Türler: Çeşitli alanlara 40 leylandi, 40 adet ardıç ve çam türü ile 100 saksılı selvi yerleştirildi.

"HEDEFİMİZ DAHA YAŞANABİLİR BİR DARENDE"

Belediye yetkilileri, yapılan bu yatırımların ilçenin havasını değiştireceğini ve gelecek nesillere daha yeşil bir miras bırakılacağını vurguladı.