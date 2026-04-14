Şehrin ekonomisini ayakta tutan sanayi siteleri ve dünyaca ünlü kayısı entegre tesisleri yavaş yavaş eski kapasitelerine dönmeye başlarken, Malatyalı vatandaşların iş arayış serüveni de hız kazanıyor. Ancak konteyner kentlerde yaşayan veya ekonomik olarak ağır kayıplar vermiş olan depremzede vatandaşlar için, şehir içindeki bir iş görüşmesine gitmek bile büyük bir mali krize dönüşebiliyor. Yol parası bulamayan, mülakatlara uygun kıyafeti olmayan Malatyalıların bu çaresizliğini gören Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bölgenin istihdam ateşini yeniden yakacak çok kritik bir ödenek paketini devreye soktuğunu müjdeledi. Bu paket, şehrin yeniden toparlanması için atılmış en değerli adımlardan biri olarak görülüyor.

Malatyalılar İçin 6 Bin 630 TL Geri Ödemesiz Kaynak

Resmi makamların detaylarını kamuoyuyla paylaştığı bu proje dahilinde, şartlara uyan Malatyalı işsizlere 6 bin 630 TL sınırına kadar geri ödemesiz nakit desteği sunulacak. Bu kaynak, iş arama sürecindeki bir depremzedenin tüm temel iletişim, ulaşım ve özbakım masraflarını rahatlıkla karşılayacak bir merhem niteliğinde. Yardımın miktarı ve şekli, kişinin içinde bulunduğu mağduriyetin derinliğine göre komisyonlar tarafından belirlenecek. Gerektiğinde tek seferde toplu olarak ödenebilecek olan bu meblağ, isteğe bağlı olarak farklı taksitler halinde de vatandaşın kullanımına açılabilecek. Ödeme altyapısı da bölgenin hassasiyetleri gözetilerek en basit hale getirildi. Malatyalılar, banka hesabı ibraz etmek gibi zorlayıcı prosedürlerle uğraşmadan, doğrudan ellerindeki kimlik kartlarıyla PTT gişelerinden veya kamu bankalarından isimlerine yatan nakit parayı saniyeler içinde çekebilecekler.

Vakıf Kaydı Şart ve İşe Girme Zorunluluğu Yok

Bu kıymetli destekten pay almak isteyen Malatyalıların izlemesi gereken yol oldukça açık. Öncelikle bireyin bedensel olarak çalışmaya uygun olması ve gerçekten bir gelir kapısı aradığını kanıtlaması isteniyor. Fakat uygulamanın bel kemiği, kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı olmaktan geçiyor. Sadece gelir testi yaptırmış ve devlet tarafından ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış Malatyalılar bu sistemden fayda sağlayabiliyor. Ayrıca bu ödenek, başarıya odaklı bir sistem değil. Devlet kurumları tarafından yönlendirildiğiniz bir iş görüşmesine katıldığınızda, işyeri sizi işe kabul etmese bile, siz sadece çabalamanızın ve görüşmeye gitmenizin karşılığı olarak 6 bin 630 liralık bu parayı son kuruşuna kadar hak ediyorsunuz. Malatya'da istihdama dönüşü hızlandırması beklenen bu sistem, tamamen işçinin ve emekçinin psikolojisini korumaya yönelik.