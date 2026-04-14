Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliği ve tüketici haklarını korumak amacıyla dondurma etiketleme kurallarını yeniden belirledi. Özellikle yaz aylarında reyonları süsleyen ancak içeriğinde yeterli süt bulunmayan "yenilebilir buzlu ürünler" için radikal kısıtlamalar getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketicinin market alışverişinde gerçek dondurmayı, buzlu içeriklerden ayırt etmesi hedefleniyor.

DONDURMA STANDARTLARINA SÜT AYARI

Yeni yönetmeliğe göre, bir ürünün paketinde "dondurma" ifadesinin veya dondurmayı çağrıştıran görsellerin yer alabilmesi için Türk Gıda Kodeksi’nde belirtilen süt ve süt yağı oranlarını karşılaması zorunlu hale getirildi. İçeriğinde süt proteini veya yağı yerine bitkisel yağlar ve aromalar kullanılan ürünler artık "dondurma" adı altında pazarlanamayacak.

İLLÜZYON BİTİYOR GÖRSEL VE SLOGAN YASAKLANDI!

Bakanlığın "İsimde netlik, seçimde güven" sloganıyla başlattığı bu yeni dönemde, standart dışı ürünler için şu yasaklar uygulanacak:

Görsel Kısıtlaması: Paket üzerinde iştah kabartıcı dondurma topları, süt şelaleleri veya dondurma külahı figürleri kullanılamayacak.

"Dondurma tadında", "Sütlü buz lezzeti" gibi yanıltıcı pazarlama cümlelerine izin verilmeyecek.

Net Tanımlama: Ürünün gerçek kimliği (örneğin: Meyveli Buzlu Ürün), paketin en görünür yerinde, okunaklı bir şekilde belirtilecek.

TÜKETİCİ RAF ÖNÜNDE YANILMAYACAK

Pek çok vatandaşın ambalaj üzerindeki görsellere aldanarak "gerçek dondurma" yerine "aromalı buz" satın aldığına dikkat çeken yetkililer, bu kararın şeffaf bilgilendirme için kritik olduğunu vurguluyor. Düzenleme ile birlikte üreticiler, dondurma kriterlerine uymayan ürünlerin paketlerini kısa sürede yeni standartlara uygun hale getirmek zorunda kalacak.