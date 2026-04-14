Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, şehrin enerji üretim kapasitesini artıracak kararlar aldı. Malatya’ya bağlı Arapgir ilçesinde 2 mahallede, Doğanşehir ilçesinde ise bir mahalleyi kapsayan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri meclis tarafından kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci oturumunu bugün tamamladı. Toplantıda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan gelen teklifleri değerlendiren Meclis Komisyonu; Arapgir ve Doğanşehir ilçelerinde kurulacak "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" (GES) projelerine onay verdi.

ARAPGİR’DE İKİ MAHALLEDE GES KURULUYOR

Toplantıda alınan kararlara göre Arapgir ilçesinde enerji üretimi yapılacak mahallelere yönelik iki nokta belirlendi:

Karaca Mahallesi’nde 127 ada 116 parselde yer alan alanın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı incelenerek "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" olarak kullanılması ve Pacalı Mahallesi’nde 151 numaralı parsel için hazırlanan uygulama imar planı, üst ölçekli planlara ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygunluğu tespit edilerek kabul edildi.

PROJE BÖLGENİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Meclis gündemindeki bir diğer önemli madde ise Doğanşehir ilçesiydi. Kınalıtaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 119 ada 93 ve 96 numaralı parsellerin GES alanı olarak düzenlenmesine yönelik plan değişiklikleri meclis üyelerinin oylamasına sunularak onaylandı. Komisyon raporunda, projenin bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacağı, teknik altyapı standartlarını artıracağı ve ülke kaynaklarını koruma amacı taşıdığı vurgulandı.

MALATYA’NIN YEREL ENERJİ ARZINA BÜYÜK KATKI SUNACAK

Meclis komisyonu tarafından sunulan raporlarda, projelerin tamamının kamu yararı gözetilerek hazırlandığı ve çevre dostu enerji üretimi sayesinde Malatya’nın yerel enerji arzına büyük katkı sunacağı belirtildi.