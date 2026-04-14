Malatya'da öğle saatlerinde çevreyolu üzerindeki eski itfaiye kavşağı alt geçit çıkışında hareketli dakikalar yaşandı. Aynı yönde ilerlemekte olan bir şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

OTOMOBİL REFÜJE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden otomobil, savrularak refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan yolcuların sağlık durumları merak konusu olurken, ilk incelemelerde mucizevi bir şekilde yaralanan olmadığı tespit edildi.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI, EKİPLER TEYAKKUZDA

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Alt geçit girişi, kazaya karışan araçların kaldırılması ve inceleme yapılması amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu çevreyolunda, araçların çekilmesiyle birlikte trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın oluş nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.