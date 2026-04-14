Kiralama hukuku çerçevesinde, binanın iskeletini, taşıyıcı kolonlarını ve ana mimarisini ilgilendiren tüm yapısal onarımlar şüphesiz gayrimenkul sahibinin uhdesindedir. Örneğin yaşanan bir sarsıntı sonrası duvarlarda oluşan derin yapısal çatlakların sıvanması, dış cephedeki kaplamaların onarılması veya binanın temel yalıtımının güçlendirilmesi gibi ağır ve maliyetli işlemler kiracıdan kesinlikle talep edilemez. Malatya'daki mülk sahipleri, evlerini güvenli ve oturulabilir bir standartta tutmak için on binlerce lirayı bulabilen bu tür yapısal tadilat masraflarını bizzat finanse etmekle görevlidir.

Kozmetik Hasarlar ve Demirbaşların Eskimesi

Kiralık evin içerisindeki demirbaşların durumu da Malatya'daki sözleşmelerde sıkça gündeme gelmektedir. Evin ısınmasını sağlayan merkezi sistem peteklerinin çürümesi, banyodaki gömme rezervuarın duvar içindeki mekanizmasının bozulması veya mutfak dolaplarının rutubetten dolayı çökmesi gibi olaylarda, hasar eğer zamanın yıpratıcı etkisinden kaynaklanıyorsa faturayı ev sahibi öder. Ancak kiracı, mutfak tezgahını kesici bir aletle çizerse, kapıları kırarsa veya evi boşaltırken kasıtlı bir hasar bırakırsa, bu tür durumlarda oluşan "hor kullanma" zararları kiracının depozitosundan kesilir. Yasa, olağan eskimeyi mülk sahibinin kabul etmesi gereken bir risk olarak tanımlarken, kötü niyetli zararları kiracıya fatura etmektedir.

Ortak Kullanım Alanlarındaki Kalıcı Yatırımlar ve Aidatlar

Apartman yaşamının bir diğer gerçeği olan yönetim giderleri, faturanın muhatabını belirleyen net kurallara sahiptir. Malatya'da bir apartmanın merdivenlerinin temizlenmesi, asansörün aylık standart periyodik bakımı veya ortak aydınlatmanın elektrik faturası gibi rutin işletme bedelleri tamamen kiracının ödemesi gereken aidat kalemleridir. Fakat apartman sakinleri toplanıp asansörün motorunu sıfırdan değiştirmeye, binanın çatısını kiremit yerine panel ile kaplamaya veya bahçeye yeni bir otopark inşa etmeye karar verdiklerinde işin rengi değişir.