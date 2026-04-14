İlhamin İlhan altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Çeyrek altın 11 bin 591 TL’ye yükselirken, İlhan Mayıs-Haziran sonrası yeni bir yükseliş trendine işaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kuyumcu ve Bankacılar Komite Başkanı İlhamin İlhan, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri BUSABAH Medya’ya değerlendirdi. İlhan, son haftalarda yaşanan hareketliliğe dikkat çekerek, yükseliş trendinin sürebileceğini ifade etti.



“2 HAFTADIR YUKARI DOĞRU HAFİF BİR YÜKSELİŞ VAR”



Altın fiyatlarının geçtiğimiz haftadan itibaren yukarı yönlü hareket ettiğini belirten İlhan,

“Altın fiyatlarımız geçen hafta pazartesi yükseliş yaptı. Çeyrek 11 bin 100 TL’ydi şimdi 11 bin 500 TL’ye kadar yükseldi. Şu anda da çeyrek altın 11 bin 591 TL. Altın yukarı doğru gidiyor. 2 haftadır yukarı doğru hafif bir yükseliş var”

şeklinde konuştu.



MAYIS VE HAZİRAN SONRASINA DİKKAT



Yatırım tavsiyesi vermediğinin altını çizen İlhan, önümüzdeki döneme ilişkin beklentisini ise şu sözlerle paylaştı:

“Bu yatırım tavsiyesi değil lakin ben mayıs ve haziran ayından sonra altının yine yukarı doğru bir trend şeklinde devam edeceğini düşünüyorum.”



“CİDDİ BİR DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI”



Mart ayı sonunda yaşanan sert düşüşe de değinen İlhan, o dönemde piyasada yoğun bir talep oluştuğunu söyledi. İlhan,

“Mart ayının sonlarına doğru altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Altın hiç kalmamıştı. Çoğu kuyumcunun gerçekten altını bitti. Altın derken daha çok yatırımlık sarrafiye; çeyrek, yarım, liralık, ata lira dediğimiz altınlarımız. Onun haricinde işçiliksiz bileziklerimiz çok hızlı satıldı”

ifadelerini kullandı.



“ŞU ANDA O HIZ DEVAM ETMİYOR”



O haftada satışların zirve yaptığını belirten İlhan, mevcut duruma ilişkin ise şunları kaydetti:

“O hafta gerçekten çok satışımız oldu, vatandaşlarımız alım yaptı. Şu anda o hız devam etmiyor. Altın fiyatlarında yükseliş var ama satış konusunda çok hızlı bir hareket olmadı.”