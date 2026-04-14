Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül’den kritik uyarı geldi: "Vatandaş mağdur edilirse kira krizi kapıda!" Deprem sonrası barınma umudu olan hobi bahçeleri için "resmileştirme" formülü masada mı?

DEPREMZEDENİN SIĞINAĞI "YIKIM" KISKACINDA

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da barınma sorunu yaşayan binlerce vatandaş, çareyi kendi imkanlarıyla kurdukları hobi bahçelerinde buldu. Ancak son günlerde yayılan "yıkım" iddiaları, gözleri yaklaşık 18 bin hobi bahçesine çevirdi. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, konuya dair yaptığı çarpıcı açıklamada, bu alanların sadece birer bahçe değil, birer "yaşam alanı" haline geldiğini vurguladı.

"KENDİ İMKANLARIYLA ÇÖZÜM ÜRETTİLER"

Özgül, vatandaşların bütçelerine uygun yer arayışıyla bu alanlara yöneldiğini belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşımız altyapısını, üst yapısını tamamen kendi cebinden karşıladı. Konteynerini, prefabriğini koydu ve ailesini güvenceye aldı. Şimdi bu insanların evlerini başlarına yıkmak ne kadar doğru?"

MASADAKİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÜCRET KARŞILIĞI RESMİLEŞME

Yıkım yerine yapıcı bir çözüm öneren Özgül, yerel yönetimlere ve valiliğe çağrıda bulundu. İşte Malatya'daki barınma krizini çözecek o öneriler:

Resmileştirme: Belirli bir harç veya ücret karşılığında bu yapıların yasal statüye kavuşturulması.

Kira Krizini Önleme: 18 bin ailenin tekrar şehir merkezine dönmesi durumunda, kısıtlı olan konut stokunun çökeceği ve kira fiyatlarının fırlayacağı uyarısı.

Sosyal Barış: Vatandaşın devlet eliyle mağdur edilmemesi ve "yerinde çözüm" modeli.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLAMALARI UMUT VERİCİ"

Hobi bahçeleri konusundaki tedirginliğin son bulmasını beklediklerini ifade eden Ali Özgül, Ankara'dan gelecek müjdeli habere kilitlendiklerini belirtti. Malatya ekonomisi ve sosyal dokusu için bu kararın hayati önem taşıdığının altı çizildi.

Malatya’da konut arzının henüz toparlanmadığı bu dönemde, hobi bahçelerine yönelik alınacak radikal bir karar, şehirdeki emlak piyasasını doğrudan etkileyebilir.