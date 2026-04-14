Malatya’da dondurucu soğukların çiçek açan kayısı ağaçlarını tehdit ettiği şu günlerde, piyasada da sıcak günler yaşanıyor. Busabah Medyaya özel açıklamalarda bulunan Şire Pazarı’nın toptancı esnafı ile çarşı-pazarın perakendecisi kayısı fiyatlarındaki belirsizliği ve güncel tabloyu masaya yatırdı. Hem üreticinin hem de tüketicinin gözü kulağı don haberlerindeyken, tezgahtaki rakamlar vatandaşın en önemli gündem maddesi haline geldi. İşte kayısı piyasasının kalbinden en taze bilgiler...

Şire Pazarı esnafı Arif Öztürk’ün açıkladığı 400-450 TL’lik jumbo kayısı fiyatı, perakende vitrinlerine gelindiğinde Uğur Çelik’in verileriyle 900 TL bandına fırlıyor. Aradaki yüzde 100’ü aşan bu devasa fark, hem üreticiyi hem de tüketiciyi "Neler oluyor?" dedirten bir noktaya getirdi. Piyasada alım-satım adeta donma noktasına gelirken, sektör temsilcileri tek bir gerçeğe odaklandı: Malatya kayısısı artık sadece bir meyve değil, borsa değeri en yüksek "lüks" yatırım aracına dönüştü.

JUMBO GÜN KURUSU:

Şire Pazarı (Toptan): 500 - 600 TL

Perakende (Vitrin): 800 - 900 T L

800 - 900 T Fark: Kilogramda tam 300 TL!

SARI KAYISI (LÜKS/JUMBO):

Şire Pazarı (Toptan): 400 - 450 TL

Perakende (Vitrin): 700 TL

700 TL Fark: Tezgaha çıkınca fiyatı neredeyse ikiye katlanıyor.

HOŞAFLIK / KESMELİK KAYISI:

Şire Pazarı (Toptan): 150 TL

Perakende (Vitrin): 500 TL

500 TL Fark: Yüzde 230’luk artışla piyasanın en yüksek makası bu üründe!

1-2 NUMARA KAYISI:

Şire Pazarı (Toptan): 300 - 350 TL

Perakende (Vitrin): 600 TL

600 TL Fark: Orta kalite ürün bile vitrinde lüks kategorisine giriyor.

KAYISI ÇEKİRDEĞİ:

Toptan Alım: 30 – 40 TL

Perakende Satış: 550 - 600 TL

550 - 600 TL Durum: Çekirdek ilk kez bu kadar yükseldi.

DON RİSKİ VE 150 BİN TON EŞİĞİ

Tüm bu fiyat karmaşasının ortasında gökyüzüne bakan Malatyalıları bir tehlike daha bekliyor: Zirai Don. Esnaflara göre eğer rekolte 150 bin tonun altında kalırsa, bugün "çok yüksek" dediğimiz 900 TL'lik fiyatlar yeni sezonda sadece bir hayal olabilir.