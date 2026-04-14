MALATYA – Şehrin sadece silüeti değil, hafızası da geri dönüyor. Deprem sonrası büyük hasar alan ve restorasyon süreci merakla takip edilen Malatya’nın sembol eserleri için Ankara’da kritik bir zirve gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Malatya heyeti, restorasyonu devam eden yapılar için "bitiş takvimini" netleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatyalıların kapısında ibadet etmek için gün saydığı Eskimalatya Ulu Cami’nin sonbahar aylarında hizmete açılacağını duyurdu.

ANKARA’DA MALATYA ZİRVESİ YATIRIMLAR MASAYA YATIRILDI

Malatya heyeti, şehrin kültürel mirasını ayağa kaldırmak için Ankara’da çıkarma yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, deprem sonrası zarar gören tarihi yapıların restorasyon süreçleri ve şehre kazandırılacak yeni projeler oldu.

MÜJDEYİ ABDURRAHMAN BABACAN VERDİ İŞTE RESTORASYON TAKVİMİ

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatyalıların heyecanla beklediği açılış tarihlerini tek tek sıraladı. Babacan, özellikle Yeni Cami ve Eskimalatya’daki yapılar için somut adımların atıldığını belirtti.

Eskimalatya Ulu Cami: Restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tarihi caminin sonbahar aylarında tamamlanarak ibadete ve ziyarete açılması hedefleniyor.

Restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tarihi caminin tamamlanarak ibadete ve ziyarete açılması hedefleniyor. Yeni Cami: Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki restorasyon süreci için bitiş takvimi netleştirildi. Çalışmaların belirlenen takvime göre hızlandırılması kararlaştırıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki restorasyon süreci için bitiş takvimi netleştirildi. Çalışmaların belirlenen takvime göre hızlandırılması kararlaştırıldı. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı: Tarihi kervansarayın restorasyonu için önümüzdeki ay ihaleye çıkılacağı müjdelendi.

"DEPREM SONRASI SÜREÇ HIZLANIYOR"

Milletvekili Babacan, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, "Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile şehrimizdeki yatırımların son durumunu detaylıca ele aldık. Yeşilyurt, Battalgazi ve diğer ilçelerimizdeki projelerin hızlandırılması noktasında mutabık kaldık. Malatya’nın tarihi dokusunu yeniden ayağa kaldırmak için kararlıyız," ifadelerini kullandı.

MALATYA’NIN KÜLTÜREL MİRASI YENİDEN CANLANIYOR

Deprem sonrası ağır hasar alan tarihi tescilli yapıların yeniden ihyası için atılan bu somut adımlar, şehrin hem turizmine hem de sosyal hafızasına büyük katkı sunacak. Bakan Ersoy’un "fahri hemşehri" hassasiyetiyle yaklaştığı projelerin, belirlenen takvim dahilinde birer birer tamamlanması bekleniyor.