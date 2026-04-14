Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “Mini Dünya Kupası Ödüllü 4. Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası” ile yeniden uluslararası bir spor şölenine hazırlanıyor. Yeşilyurt Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyon, farklı ülkelerden öğrencileri aynı sahada buluşturacak.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek turnuva, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde kültürel kaynaşmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcılar, kendi ülkelerini temsil ederek sahaya çıkacak ve adeta küçük bir dünya kupası atmosferi oluşturacak.

KAYITLAR BAŞLADI

Turnuva için başvuru süreci 14 Nisan 2026 itibarıyla başladı. Yoğun ilgi görmesi beklenen organizasyona katılmak isteyen öğrenciler, 17 Nisan 2026 tarihine kadar kayıt yaptırabilecek. Takımların hazırlıklarını tamamlamasının ardından ilk karşılaşmalar 27 Nisan’da oynanacak.

Grup ve eleme maçları Yakınca Halı Saha’da yapılacak. Final karşılaşması ise Yeşiltepe Ampute Sahası’nda oynanarak şampiyon takım belirlenecek.

“DOSTLUK VE KARDEŞLİK SAHAYA YANSIYACAK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, turnuvanın sporun birleştirici gücünü ortaya koyacağını belirterek, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin aynı sahada buluşmasının dostluk ve dayanışmayı güçlendireceğini ifade etti.

Turnuva boyunca hem rekabet dolu anlar hem de renkli görüntüler yaşanması beklenirken, organizasyonun Malatya’da kültürler arası etkileşime önemli katkı sağlaması hedefleniyor.