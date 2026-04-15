Futbol dünyasında heyecan fırtınası dinmiyor! Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları heyecanı yaşanırken, gözler bir yandan da yıldızlar geçidine sahne olan Suudi Arabistan Pro Ligi'ne çevrildi.

Peki, bugün kimin maçı var? Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan şifresiz izlenebilecek? İşte 15 Nisan 2026 günün maç programı ve tüm detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ERKEN FİNAL HEYECANI

Devler Ligi'nde yarı final biletini cebine koymak isteyen takımlar son kozlarını paylaşıyor. Gecenin en dikkat çekici mücadelesinde iki Avrupa devi karşı karşıya gelecek.

22:00 | Bayern Münih - Real Madrid: İki dev kulüp, yarı final yolunda kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele TV8,5 üzerinden şifresiz veya EXXEN platformundan canlı izlenebilecek.

22:00 | Arsenal FC - Sporting Lisbon: İngiliz ekibi Arsenal, evinde Portekiz temsilcisi Sporting'i ağırlıyor. Bu kritik randevu yine EXXEN ve TV8,5 ekranlarında olacak.

SUUDİ ARABİSTAN’DA KRİTİK ZİRVE MÜCADELESİ

Zirve yarışının kızıştığı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ise bu akşam futbolseverleri önemli bir maç bekliyor.

21:00 | Al-Nassr FC - Al-Ittifaq FC: Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Al-Nassr, Al-Ittifaq karşısında galibiyet arıyor. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

15 NİSAN MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Maçlar şifreli ve şifresiz seçeneklerle ekrana gelecek:

Şampiyonlar Ligi: TV8,5 (Şifresiz) ve EXXEN.

TV8,5 (Şifresiz) ve EXXEN. Suudi Pro Ligi: S Sport Plus.