Avrupa futbolunun zirvesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı bu akşam yaşanıyor. Yarı final biletini cebine koymak isteyen dev kulüpler, kozlarını sahada paylaşacak. Sadece Şampiyonlar Ligi değil; FIFA Dünya Kupası elemelerinden Suudi Arabistan Ligi’ne kadar dopdolu bir futbol menüsü sizi bekliyor.
İşte 14 Nisan 2026 Salı gününün detaylı maç rehberi:
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV RÖVANŞ: GECENİN MAÇLARI
Günün en çok merak edilen iki karşılaşması, saat 22.00’de eş zamanlı olarak başlayacak. Avrupa’nın en iyilerinin mücadelesinde ekran başındaki futbolseverleri büyük bir seyir zevki bekliyor.
- Liverpool - PSG
- Saat: 22.00
- Yayın: Tabii Spor
- Atletico Madrid - Barcelona
- Saat: 22.00
- Yayın: Tabii Spor 1
14 NİSAN 2026 GÜNÜN TÜM MAÇLARI VE YAYIN AKIŞI
Bugün sadece Avrupa kupaları değil, milli takım düzeyinde ve Asya liglerinde de kritik mücadeleler var. İşte saat sıralı tam liste:
14 NİSAN 2026 GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
- 11.30 | Türkiye - Fas (Kadınlar U18 Dostluk Kupası) | Kanal: TFF YouTube
- 17.45 | Tractor Sazi - Al Ahli (AFC Şampiyonlar Ligi) | Kanal: Spor Smart
- 20.00 | İsviçre - Türkiye (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) | Kanal: Tivibu Spor
- 21.00 | Al Qadsiah - Al Shabab (Suudi Arabistan Ligi) | Kanal: S Sport
- 21.00 | Al Ittihad - Al Wahda (AFC Şampiyonlar Ligi) | Kanal: Spor Smart
- 22.00 | Liverpool - PSG (UEFA Şampiyonlar Ligi) | Kanal: Tabii Spor
- 22.00 | Atletico Madrid - Barcelona (UEFA Şampiyonlar Ligi) | Kanal: Tabii Spor 1
MİLLİ HEYECAN İSVİÇRE - TÜRKİYE
A Milli Takımımız, Dünya Kupası yolunda kritik bir virajda! Saat 20.00'de başlayacak olan İsviçre- Türkiye mücadelesi, grubun kaderini belirleyecek nitelikte. Bu zorlu randevu Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi maçları dijital platform "Tabii" üzerinden izlenebileceği için üyeliklerinizi kontrol etmeyi unutmayın! Gecenin tüm skorları ve maç özetleri maç bitiminden hemen sonra haberimizde olacak.