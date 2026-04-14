Malatya Valisi Seddar Yavuz, Turizm Haftası mesajında Arslantepe Höyüğü, Nemrut bağlantısı ve zengin mutfağıyla şehrin turizm potansiyeline dikkat çekti. Deprem sonrası yeniden canlanma vurgusu yaptı.

Vali Yavuz, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün yalnızca Malatya için değil, insanlık tarihi açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, kentin tarih sahnesindeki güçlü konumuna dikkat çekti.

Battalgazi ilçesinin tarihi dokusuyla adeta açık hava müzesini andırdığını ifade eden Yavuz, Darende’deki Somuncu Baba Külliyesi, Günpınar Şelalesi ve Tohma Kanyonu; Akçadağ’daki Levent Vadisi; Doğanşehir’deki Sürgü-Takaz Gölü ve Arapgir’in tarihi yapılarının Malatya turizmine değer kattığını dile getirdi.

NEMRUT’A AÇILAN KAPI: MALATYA

Malatya’nın, Pütürge–Tepehan güzergâhı üzerinden Nemrut Ören Yeri’ne sağladığı ulaşım kolaylığıyla stratejik bir turizm avantajına sahip olduğunu belirten Yavuz, şehrin bu yönüyle bölgesel turizmde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

GASTRONOMİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Zengin mutfak kültürüne de değinen Yavuz, Malatya’nın fırın yemekleri, köfte çeşitleri ve vegan-vejetaryen seçenekleriyle gastronomi turizminde de iddialı şehirler arasında yer aldığını söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın yeniden inşa sürecine girdiğini hatırlatan Yavuz, kentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkarak yeniden ayağa kaldırılması için tüm paydaşların birlikte çalıştığını ifade etti.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İLE YENİ HEDEF

Malatya’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alındığını belirten Yavuz, bu yıl 8–16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerle şehirde kültür ve sanatın yeniden güçlü şekilde canlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Vali Yavuz, Turizm Haftası’nı kutlayarak Malatya’nın tanıtımına katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.