Malatya’nın Yazıhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davada karar çıktı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 1’i tutuklu 4 sanığı ayrı ayrı 18’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tutuklu sanık İ.B.’nin mevcut halinin devamına hükmederken, tutuksuz yargılanan K.B., B.B. ve Z.Ö.’nün ise kararın ardından tutuklanmasına karar verdi.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Olay, 8 Ağustos 2024 tarihinde Yazıhan’da meydana geldi. Daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, İ.B. av tüfeğiyle A.A.’ya ateş etti. Diğer sanıklar ise sopa ve benzeri aletlerle A.A.’yı darp etti. Ağır yaralanan A.A., hastanede hayatını kaybetti. Adli raporlara göre ölüm; saçma isabetine bağlı kemik kırıkları, büyük damar yaralanması, dış kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleşti.

MAHKEMENİN DEĞERLENDİRMESİ DEĞİŞTİ

Cumhuriyet savcısı, sanıkların “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti, sanıkların eylemini “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” kapsamında değerlendirdi. Verilen kararda sanıklar lehine herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

AYRICA EK CEZALAR DA VERİLDİ

Sanıklar ayrıca H.A.’ya yönelik suçlardan da ceza aldı:

Silahla basit yaralama: 9 ay hapis

Silahla nitelikli yaralama: 1 yıl 24 ay hapis

DOSYADA YENİ GELİŞME

Soruşturma aşamasında hakkında takipsizlik kararı verilen bir şüpheliyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Mağdur tarafın sunduğu yeni deliller doğrultusunda savcılık yeniden soruşturma başlattı ve mahkemeden dosya talep etti.