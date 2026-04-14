Türk futbolunda yepyeni bir dönemin kapılarını aralayan TFF seçimleri sonrası, kulüplerin ve taraftarların gözü yeni yönetim kadrosuna çevrildi. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun A takımında yer alan ve federasyonun adeta "kara kutusu" konumunda bulunan Avukat Fuat Göktaş, üstlendiği stratejik rollerle adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor. Geçmişte Trabzonspor cephesinde Hacıosmanoğlu'nun en zorlu hukuki süreçlerini yöneten Göktaş'ın yeni dönemde Türk futbolunu nasıl bir vizyonla yöneteceğine dair ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İşte kıdemli hukukçunun eğitim hayatından federasyon koridorlarına uzanan o dikkat çekici kariyer yolculuğu.

FUAT GÖKTAŞ KİMDİR, EĞİTİMİ VE MESLEĞİ NEDİR?

Son dönemde Türk sporunun en önemli idari figürlerinden biri olan Fuat Göktaş, Saint Michel Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan ve buradan mezun olan Göktaş, 1996 yılında cübbesini giyerek hukuk dünyasına adım attı.

Mezuniyetinin hemen ardından kendi hukuk bürosunu kurarak serbest avukatlığa başlayan Göktaş, yıllar içinde özellikle spor hukuku ve ceza hukuku alanlarında büyük bir uzmanlık kazandı. Yerli ve yabancı çok sayıda müvekkiline profesyonel danışmanlık hizmeti sunan Göktaş, hukuki birikimiyle dikkatleri üzerine çekti.

TFF 2. BAŞKAN VEKİLİ FUAT GÖKTAŞ’IN GÖREVİ NE?

Fuat Göktaş, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Aynı zamanda İcra Kurulu Üyesi olan Göktaş'ın "Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği" sıfatı da bulunuyor.

Ancak asıl kritik rolü; "Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği" olarak göze çarpıyor. Federasyonun bütçe disiplininden personel yönetimine, kulüplerle olan idari ilişkilerden hukuki altyapının modernizasyonuna kadar tüm hayati süreçler doğrudan onun onayından geçiyor. Ayrıca Göktaş bu koridorlara hiç de yabancı değil; 2015-2016 yılları arasında TFF Tahkim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, disiplin mekanizmasını içeriden çok iyi tanıyan bir isim.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İLE FUAT GÖKTAŞ'IN YOLLARI NASIL KESİŞTİ?

Fuat Göktaş'ın futbol kamuoyunda bu denli güçlü bir konuma erişmesinin ardında, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile olan sarsılmaz bağı yatıyor. Göktaş, Hacıosmanoğlu’nun hem iş hayatında hem de futbol dünyasında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. İkilinin yolları özellikle Hacıosmanoğlu’nun Trabzonspor Kulübü Başkanlığı yaptığı o çalkantılı dönemde iyice kesişti. Eski başkan Sadri Şener’e yönelik şikayet süreçlerinde ve Hacıosmanoğlu’nun şike davasıyla ilgili yaptığı sert açıklamalar sonrası açılan kritik davalarda savunmayı hep Avukat Fuat Göktaş üstlendi. Omuz omuza verilen bu hukuki mücadeleler, TFF seçimlerinde Göktaş'ı başkanın listesindeki en güçlü ve vazgeçilmez isim yaptı.