Malatya Battalgazi’de bulunan ve 17. yüzyıla uzanan tarihi geçmişiyle Anadolu’nun önemli ticaret yapılarından biri olarak kabul edilen Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı için restorasyon süreci yeniden başlıyor. 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan yapı için önümüzdeki ay ihale yapılacak.

Tarihi İpek Yolu güzergâhında yer alması nedeniyle yüzyıllar boyunca ticaretin ve konaklamanın önemli merkezlerinden biri olan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı yeniden ayağa kaldırılıyor. Battalgazi ilçesinin Alacakapı Mahallesi’nde bulunan ve 1637 yılında Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılan bu tarihi yapı, hem mimarisi hem de dönemin ticari yaşamına ışık tutan özellikleriyle dikkat çekiyor.

MALATYA HEYETİ ZİYARETİNDEN GELEN HABER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u Ankara’da ziyaret eden Malatya heyeti, Kervansaray’ın restorasyonu için önümüzdeki ay ihale yapılacağı bilgisini paylaştı.

KİM İNŞA ETTİ?

Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi’nde bulunan kervansaray 1637 tarihli bir yapı. Padişah IV. Murat’ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından, Halep Mimarbaşı Üstat Mehmet oğlu Üstat Ebubekir’e yaptırılmış. 68x76 metrelik dikdörtgen bir alan üzerine, açık avlu ve kapalı hol olarak inşa edildi. Yontma taştan örülen ve kemerli olan giriş kapısının avluya bakan kısmında sağlı sollu birer oda bulunuyor. Bu kapının sağında duvar içerisinden merdivenle çıkılan ve mescit olduğu sanılan bölüme varılıyor. Holün avluya bakan yüzünde ve girişin her iki yakasında üstleri tonozla örtülü altışar oda sıralanıyor. Asıl kapalı kısmın üstü ise sade ayaklar üzerine basmakta olan üç sıra tonozla örtülü. Hanın bir tanesi iç han giriş kapısının üzerinde, diğeri avlu giriş kapısının üzerinde olmak üzere iki kitabesi mevcut.

TİCARİ VE ASKERİ BİR HANDI

Batıdan gelerek Kayseri ve Sivas üzerinden Malatya’ya ve buradan da Diyarbakır üzerinden Doğu-Güneydoğu Anadolu ve Irak’a giden yani ipek yolunu kapsayan ticari yollar üzerinde bulunan bu kervansaray, o dönemlerde şehrin ticari yoğunluğunu göstermesi açısından önem taşıyor. Ticari olduğu kadar askerî fonksiyonu da bulunan han, oldukça sağlam bir temel üzerine kurulmuştu.

2007-2010 RESTORASYONU

2007-2010 yılları arası yapılan restorasyonda kervansarayın ön yüzünü çevreleyen dükkânlar kaldırıldı; mescit bölümü, revaklar, havuz bölümü ve duvarlar restore edildi. Bunun yanı sıra Kervansaray’ın içinde ve oldukça geniş olan avlusunda birtakım kültürel ve sanatsal aktivitelerle birlikte resmi etkinlikler de gerçekleştiriliyordu.

NASIL GİDİLİR?

Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya denilen bölgede yer alan Kervansaray, şehir merkezine yaklaşık 10 km mesafede bulunuyor. Şehir merkezi Çevreyolu üzerinden toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla ulaşım sağlanıyor.

6 ŞUBAT’TA HASAR ALDI

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar almış olup tadilat çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı.