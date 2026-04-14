Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan bir konu merakla takip ediliyor. Şehrin en güzel ve en turizm getiren ilçesi için konuşulanlar doğru mu? Malatya’nın Maldivler’i olarak tabir edilen Darende başka şehre mi bağlanacak?

DARENDE BAŞKA ŞEHRE Mİ BAĞLANACAK?

Yeni il olma kriterlerinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Elbistan için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Olası bir idari değişiklikte, Darende ve turkuaz sularıyla ünlü Kudret Havuzu’nun farklı bir ile bağlanabileceği konuşuluyor.

ELBİSTAN KRİTERLERİ KARŞILIYOR MU?

Türkiye’de il sayısının artırılmasına yönelik tartışmalar yeniden hız kazanırken, Elbistan öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) belirlediği kriterlere göre nüfus, ekonomik yapı, ulaşım ve sosyal imkanlar gibi unsurlar değerlendirilirken, Elbistan’ın bu şartları büyük ölçüde karşıladığı ifade ediliyor. Yaklaşık 127 bin nüfusa sahip olan Elbistan’ın, mevcut il merkezine 50 kilometreden fazla uzaklıkta bulunması da kriterler açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor. Bu gelişmeler, olası bir il statüsünde hangi ilçelerin yeni yapıya dahil edileceği sorusunu beraberinde getirdi.

Konuşulan iddialara göre, Kahramanmaraş’tan Afşin ve Nurhak, Malatya’dan Darende, Akçadağ ve Doğanşehir ile Sivas’tan Gürün yeni oluşturulabilecek Elbistan iline bağlanabilecek ilçeler arasında gösteriliyor.

MALATYA’NIN MALDİVLERİ

Bu ihtimalin en dikkat çekici yönlerinden biri ise Darende’nin turizm değeri. Özellikle Kudret Havuzu ve Tohma Çayı üzerindeki kanyon bölgesi, turkuaz rengiyle “Malatya’nın Maldivleri” olarak anılıyor. Ayrıca Somuncu Baba Türbesi de bölgenin önemli inanç turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

İDDİALAR DOĞRU MU?

Eğer Elbistan il statüsü kazanır ve Darende bu yapıya dahil edilirse, Malatya’nın en önemli turizm destinasyonlarından biri idari olarak el değiştirebilir. Bu durumun bölgenin ekonomik dengeleri ve turizm gelirleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise şimdiden merak konusu. Tartışmalar sürerken, gözler yetkili kurumlardan gelecek olası resmi adımlara çevrilmiş durumda. Yani konuya ilişkin herhangi resmi bir durum veya açıklama yok. Tamamen iddia…