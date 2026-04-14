AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya heyetinin Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmede kentin yeniden yapılanma süreci, son durum ve devam eden başlıklar ele alındığını bildiren Milletvekili Babacan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm süreç boyunca Malatya’ya olan sevgisiyle süreci yakından takip eden, çalışmaları hızlandırarak çözüm odaklı ilerleten Bakanımız Sayın Murat Kurum’a tüm Malatya adına içtenlikle teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya heyetinin Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldikleri toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Şiraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer ile belediye yöneticilerinin katıldığını kaydetti.

“MALATYA’DA ARTIK SONA GELDİK”

Görüşmede Malatya’ya ilişkin birçok başlık ile mevcut durumun ele alındığını bildiren Milletvekili Abdurrahman Babacan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. TOKİ Başkanımız Sayın Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanımız Sayın Hakkı Alp ve Yapı İşleri Genel Müdürümüz Sayın Murat Oral’ın da katılımıyla şehrimiz hakkındaki birçok başlığı, son durumu konuştuk” ifadelerini kullandı. Açıklamasında sürecin geldiği aşamaya da değinen Babacan, “Malatya’da artık sona geldik...” dedi.

