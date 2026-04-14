Kasımpaşa'da kiralık olarak görev yapan 30 yaşındaki futbolcu sessizliğini bozdu. Gelecek sezon hedeflerini masaya yatırdı. Bonservisini elinde bulunduran kulüple bağları henüz kopmadı.

YENİ ROTA YENİDEN KADIKÖY MÜ?

Fenerbahçe ile kontratının sürdüğünü hatırlatan deneyimli oyuncu, geri dönüş kapısını araladı. Sarı-lacivertli yönetimin tavrı sürecin nihai seyrini çizecek. Teknik heyet yola devam etmek isterse, oyuncunun tek hedefi Kadıköy'de kalmak. Öncelik belli.

DÜNYA KUPASI İÇİN ÖZEL MESAİ

Başarılı ismin takviminde sadece kulüp kariyeri bulunmuyor. Yazın düzenlenecek 2026 Dünya Kupası en güçlü motivasyon aracı. Ay-yıldızlı formayı dev sahnede giymek istiyor. Bunun için mesaisi oldukça yoğun.

Fiziksel kondisyonunu zirvede tutmak adına ekstra antrenmanlar yapıyor. Form tutmak zorunda. Turnuva dönüşünde Fenerbahçe'nin sezon başı kampına tam kapasiteyle katılmanın planları yapılıyor.

İSTATİSTİKLER BEKLENTİYİ KARŞILADI

Lacivert-beyazlı ekipteki saha içi verileri de olumlu bir tablo çiziyor. Yeni takımıyla bugüne kadar 11 resmi müsabakada görev aldı. Toplam 925 dakika sahada kaldı. Temposunu yeniden buldu.

Takımın hücum varyasyonlarına doğrudan etki etti. Bu periyotta rakip fileleri 1 kez sarsmayı başardı. Ayrıca yaptığı 3 asistle de skor tabelasına önemli bir dokunuş yaptı.