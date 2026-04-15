Malatya’daki havalimanı sivil ve askeri amaçlı olup, intifa hakkı DHMİ ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında. Şehir merkezine 28 km uzaklıkta olan havalimanının yıllık yolcu kapasitesi toplamda 1milyon 200 bin… 2026 yılında tamamlanması öngörülen yeni Havaalanı Terminal Binasını tamamlanması ile beraber yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon 500 bin olacak.

Malatya’da son yıllarda uçak ve yolcu trafiğinde ciddi bir artış olmuş ve bu artış sürüyor. 2002 yılında 87 bin 512 olan havayolu yolcu sayısı, 2022 yılı itibariyle iç ve dış hat olmak üzere 665 bin 907 oldu. 2023 yılı itibariyle iç ve dış hat olmak üzere 730 bin 395 kişi olarak; 2024 yılı itibariyle iç ve dış hat olmak üzere 808 bin 182 olarak; 2025 yılı itibariyle iç ve dış hat olmak üzere 849 bin 510 kişi olarak gerçekleşti.

YILLARA GÖRE DURUM

Yıllar itibariyle havayolu yolcu sayılarındaki gelişim incelendiğinde, 2002 yılında toplam yolcu sayısı 87 bin 512 olarak kaydedildi. 2015 yılına gelindiğinde bu sayı önemli bir artış göstererek 767 bin 701’e yükseldi. 2016’da toplam yolcu sayısı 789 bin 726 olurken, 2017 yılında 886 bin 412 ile dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

2018 yılında toplam yolcu sayısı 872 bin 136 olarak gerçekleşirken, 2019’da 743 bin 741’e geriledi. 2020 yılında ise küresel salgının etkisiyle ciddi bir düşüş yaşanarak toplam yolcu sayısı 478 bin 549’a kadar indi. 2021 yılında toparlanma sürecine girilerek 651 bin 388 yolcuya ulaşıldı.

2022 yılında yolcu sayısı 665 bin 907 olurken, 2023’te 731 bin 553’e yükseldi. 2024 yılında artış trendi devam ederek 808 bin 294’e çıktı. 2025 yılında ise toplam yolcu sayısı 849 bin 510’a ulaşarak son yılların en yüksek seviyelerinden biri kaydedildi.