Bingöl’de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli bir şahsın vücudunda uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde şahsın mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 103 adet kapsül halinde toplam 642 gram afyon sakızı maddesi şahsın vücudundan çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA