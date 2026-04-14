Malatya Battalgazi’de bulunan Arslantepe Höyüğü yalnızca bölgenin değil, dünya tarihinin en önemli arkeolojik alanlarından biri. Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan bu yerleşim alanı, insanlık tarihinin devletleşme sürecine dair en somut verileri barındırıyor. 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesiyle birlikte uluslararası alanda da tescillenen Arslantepe, medeniyetin doğuşuna tanıklık eden eşsiz bir merkez olarak kabul ediliyor.

BİLİNEN EN ESKİ YÖNETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ

Arslantepe’de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan saray kompleksi, tarihte bilinen en eski yönetim merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu yapı, merkezi otoritenin oluştuğunu ve toplumun belirli kurallar çerçevesinde yönetildiğini anlatıyor. Kaynaklara göre, aynı alanda bulunan mühürler, tabletler ve kayıt sistemleri ise o dönemde ekonomik faaliyetlerin kontrol altına alındığını, yani ilk bürokratik düzenin kurulduğunu ortaya koyuyor.

DÜNYANIN BİLİNEN EN ESKİ SİLAHLARI ÇIKTI

Kazılarda elde edilen en dikkat çekici bulgulardan biri de yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihlenen kılıçlar… Bu kılıçlar, dünyanın bilinen en eski silahları arasında yer alırken, organize savaşın ve askeri gücün erken örneklerine işaret ediyor. Bunun yanı sıra höyükte ortaya çıkarılan yapılar toplumda sınıfsal ayrımın başladığını da gözler önüne seriyor. Yönetici sınıfa ait büyük ve gösterişli yapılar ile halkın yaşadığı daha sade alanlar arasındaki fark, sosyal yapının dönüşümünü açıkça ortaya koyuyor.

Tarihi İpek Yolu güzergâhına yakın konumu sayesinde farklı kültürlerin etkileşim noktası haline gelen Arslantepe, yüzyıllar boyunca kesintisiz yerleşim görmüş önemli bir merkez olma özelliği taşıyor. Bugün hem bilim insanlarının hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken höyük, geçmişten günümüze uzanan medeniyet hikâyesini gözler önüne seriyor.