Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yer alan ve 18. yüzyılda inşa edilen Hacı Bekir Camii’nin kaderine terk edildiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir bakım görmeyen tarihi yapının ciddi şekilde yıprandığı ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söylendi.

H. 1133 (M. 1720) yılında Hacı Bekir tarafından yaptırılan caminin, dönemin mimari özelliklerini taşıdığı, moloz taş örgü duvarlara sahip olduğu ve minaresinin bulunmadığı tespit edildi. Enine dikdörtgen planlı yapının üst örtüsünün ise 1980’li yıllarda Marsilya kiremit kaplı ahşap çatıyla yenilendiği öğrenildi.

Doğu cephesinde yer alan kapıdan giriş sağlanan camide, alt ve üst bölümlerde dikdörtgen pencereler bulunurken, iç mekânda ahşap tavanın sivri kemer kirişlerle desteklendiği görüldü. Mihrap kısmının sade bir niş şeklinde olduğu, kuzey bölümde ise ahşap mahfilin yer aldığı belirlendi.

Öte yandan, tarihi yapının uzun süredir bakımsız bırakılması nedeniyle harabeye dönmeye başladığı, çevre sakinlerinin de durumdan endişe duyduğu ifade edildi.

Yeşilyurt Porgalılar Derneği Başkanı Yakup Topuz, “Ülkemiz tarihi eserler bakımından dünyada eşsiz bir yere sahiptir. Malatya tarihin akışını değiştiren, birçok medeniyeti bağrında barındıran kadim bir şehirdir. Tarihi eserlerimiz işte bu gördüğünüz 3 asırlık tarihi camimiz olan Hacı Bekir Cami gibi kaderine terk edilmiş, yıkılmasına göz yumulmuştur. Yeşilyurt ilçemizin simgesi haline gelen bu tarihi caminin bir an önce aslına uygun bir şekilde restore edilip kültür turizmine kazandırılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.