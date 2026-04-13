“Observant” İngilizce kökenli bir terim olup Türkçede “gözlemci, dikkatli, detayları fark eden” anlamına geliyor. Sosyal medya dilinde ise bu anlam biraz daha genişletilerek, karşısındaki kişinin davranışlarını, tutarsızlıklarını ve manipülasyonlarını erken fark edebilen kişiler için kullanılıyor. Özellikle “narsist” olarak tanımlanan, kendini merkeze alan ve başkalarını yönlendirme eğiliminde olan bireylerle ilişkilerde, “observant” kişiler bir tür “erken uyarı sistemi” gibi görülüyor.

Burada “narsist” kavramı da önemli: psikolojide narsist; aşırı benmerkezci, empati eksikliği yaşayan ve sürekli ilgi bekleyen kişiler için kullanılan bir tanım. Sosyal medyada ise bu kavram daha geniş bir şekilde, toksik ve manipülatif davranışlar sergileyen kişiler için de kullanılabiliyor. “Narsist savar” ifadesi ise bu tür davranışlara karşı bilinçli, sınır koyabilen ve kolay manipüle edilmeyen bireyleri tanımlayan popüler bir söylem haline gelmiş durumda.

Uzmanlara göre “observant” olmak sadece insanları “çözmek” değil; aynı zamanda güçlü bir farkındalık, empati ve sağlıklı sınırlar koyabilme becerisi anlamına geliyor. Ancak her detayı analiz etmeye çalışmanın zaman zaman aşırı şüphecilik ve güvensizlik oluşturabileceği de vurgulanıyor.

Sonuç olarak “observant” kavramı, sosyal medyada yeni bir etiket olmanın ötesinde, bireylerin ilişkilerde daha bilinçli ve farkında olma arayışını yansıtıyor.