Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan, özellikle sosyal medyada ortaya atılan birleşme iddialarının doğruyu yansıtmadığını belirtti. Bu tarz girişimlerin Yeşilyurtspor’a maddi anlamda yük getireceğini belirten Ayhan, “Biz zaten kendi ekonomik dengemizi korumakta zorlanıyoruz. Böyle bir yükün altına girmemiz mümkün değil” dedi.

“BİRLEŞME KULÜBE ZARAR VERİR”

Başkan Ayhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başka takımlarla fiilen birleşmemiz mümkün değil. Bu, yanlış anlaşılmasın; diğer kulüpleri dışlamak gibi bir niyetimiz yok. Ancak hukuki açıdan böyle bir birleşmenin takımımıza ciddi zararları olur. Çünkü birleşme, diğer kulüplerin borçlarını da devralmak anlamına gelir. Biz zaten kendi ekonomik dengemizi korumakta zorlanıyoruz; başka bir kulübün yükünü üstlenmemiz mümkün değil. Bu durum faydalı da olmaz.”

“GÜNDEMİMİZDE YOK”

Her ne kadar böyle bir birlikteliğin gönülden istenebileceğini belirten Ayhan, mevcut şartlarda bunun uygulanabilir olmadığını dile getirerek,

“Elbette gönül ister ki Yeni Malatyaspor veya Efsane Malatyaspor ile birleşme gibi bir tablo oluşsun. Ancak bu, fiilen, hukuken ve ekonomik olarak bizim açımızdan büyük bir sıkıntı yaratır. Bu nedenle böyle bir düşüncemiz yok, hatta gündemimizde dahi değil”

dedi.

HEDEF PLAY-OFF VE ŞAMPİYONLUK

Yeşilyurtspor’un önceliğinin saha içi başarı olduğunu vurgulayan Ayhan,

“Biz şu anda tamamen play-off sürecine ve ardından şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Önemli olan bu şehrin bir takımının üst liglerde mücadele etmesidir. Takımın adının ne olduğu ikinci plandadır; A, B ya da C olması fark etmez. Önemli olan Malatya’yı temsil eden güçlü bir takımın varlığıdır”

ifadelerini kaydetti.

“İSİM TARTIŞMALARI GEREKSİZ”

Takım isimleri üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Ayhan,

“İsim konusuna ne taraftarımızın ne de kamuoyunun takılmasını istemiyoruz. Sonuçta bu, Malatya’nın takımıdır. Ayrıca isim değişikliği de oldukça kolaydır; bir kongre yapılır ve gerekli düzenleme gerçekleştirilir. Günümüzde sponsorluk isimleri de artık futbolun bir parçası haline gelmiştir”

şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA İDDİALARINA SON NOKTA

Son olarak sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Ayhan,

“Sosyal medyada yazılanlar ise muhtemelen kişisel temennilerden ibarettir. Bizim böyle bir birleşme planımız ya da fikrimiz kesinlikle yoktur”

diye konuştu.