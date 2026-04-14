Yurt dışından getirilen telefonlar için tanınan 120 günlük ek süre 1 Mayıs’ta doluyor. 54 bin 258 liralık kayıt ücretini yatırmayan cihazlar erişime kapatılacak.

BTK DÜĞMEYE BASTI

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt süreçlerindeki usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) düğmeye bastı. Özellikle Malatya'da gurbetçi vatandaşların veya yurt dışı seyahatinden dönenlerin sıkça kullandığı çift SIM kartlı telefonlar üzerindeki denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Aynı pasaport üzerine usulsüz kaydedilen ikinci telefonlar için verilen 120 günlük yasal süre, 1 Mayıs itibarıyla sona eriyor.

CİHAZLAR TÜRKİYE’DEKİ TÜM OPERATÖRLERİN ERİŞİMİNE KAPATILACAK

1 Ocak 2026 itibarıyla başlatılan yeni denetim modeliyle birlikte, çift IMEI numarası üzerinden sistemin suistimal edildiği cihazlar tek tek tespit edildi. Malatya'da bu durumda olan kullanıcılara yıl başında bilgilendirme mesajları gönderilirken, son uyarı da yapıldı. Eğer kullanıcılar 1 Mayıs’a kadar 54 bin 258 liralık güncel IMEI kayıt harcını yatırıp yasal süreci tamamlamazlarsa, cihazları Türkiye’deki tüm operatörlerin erişimine kapatılacak.