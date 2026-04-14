Malatya Kent Konseyi, şehrin tarihsel, kültürel ve sosyal dokusunu koruyarak geleceğe taşımayı hedefleyen Şehir ve Medeniyet Oturumları programını başlattı. Bir yıl sürecek kapsamlı çalışma; çalıştaylar, konferanslar, yarışmalar ve sergilerle Malatya’nın yeniden inşa sürecine yön vermeyi amaçlıyor.

Programın ilk toplantısı Dede Korkut Restoran’da gerçekleştirildi. Toplantıya akademisyenler, araştırmacılar ve üniversite temsilcileri katıldı. Oturumların kapsamı, içeriği ve izlenecek yol haritası detaylı şekilde ele alınırken, sürecin verimli ilerlemesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Batar, daha önce Deprem Sonrası Göçün Malatya’ya Etkileri başlığıyla gerçekleştirilen çalıştayların ardından yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti. Batar, bu oturumlarla hem geçmişin mirasını koruyan hem de modern şehir anlayışına uyum sağlayan bir model geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Şehir ve Medeniyet Çalışma Grubu temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karagöz ise programın temel amacının şehir aidiyetini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Karagöz, iki ayda bir düzenlenecek tematik oturumlarla, depremin etkilerinin ötesine geçilerek Malatya’nın kültürel kimliğinin canlı tutulmasının hedeflendiğini söyledi.

Şehir ve Medeniyet Oturumları, yalnızca bir etkinlik dizisi değil, aynı zamanda Malatya’nın hafızasını koruyan ve geleceğine yön veren stratejik bir vizyon çalışması olarak öne çıkıyor.