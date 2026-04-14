Türkiye genelinde köylerden kentlere göç sürse de bazı yerleşim yerleri ezber bozmaya devam ediyor. TÜİK tarafından paylaşılan 2025 yılı güncel nüfus haritası, Malatya’nın sınır komşusu olan Adıyaman’daki dikkat çekici değişimi gözler önüne serdi. Nüfus verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık yerleşim yerleri listesinde zirveye oturan Adıyaman, iki dev köyüyle adeta "ilçe" statüsüne göz kırpıyor. Listenin bir numarasında yer alan ve binlerce kişilik nüfusuyla Türkiye'deki 50'den fazla ilçeyi haritadan silecek güce ulaşan o köy, bölgedeki ekonomik ve sosyal dengeleri de değiştiriyor.

İşte Malatyalıların ve bölge halkının merakla takip ettiği, Türkiye'nin nüfusuyla devleşen o 5 köyü ve listenin şampiyonu olan o yerleşim yeri...

KÖY MÜ İLÇE Mİ? TÜİK VERİLERİ EZBER BOZDU!

Kırsal nüfus genel olarak azalsa da, bazı yerleşim yerleri stratejik konumları ve ekonomik güçleriyle büyüme rekorları kırıyor. 2025 yılı verilerine göre Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168’e ulaşırken, listenin zirvesinde yer alan köyler, "ilçe olma" potansiyelleriyle dikkat çekiyor.

Özellikle Malatya’nın sınır komşusu olan Adıyaman, listede iki dev köyüyle yer alarak bölgedeki demografik gücünü kanıtladı.

İŞTE TÜRKİYE’NİN NÜFUSUYLA DEVLEŞEN 5 KÖYÜ

5. Yalova - Samanlı Köyü Listenin 5. sırasında yer alan Samanlı, 5 bin 696 kişilik nüfusuyla Yalova’nın tarım ve ticaret kalbi olmaya devam ediyor.

4. Uşak - Mende Köyü Uşak merkeze bağlı Mende köyü, 5 bin 946 sakiniyle ekonomik canlılığın merkezinde. Birçok küçük ilçeden daha fazla nüfusa sahip.

3. Adıyaman - Taşpınar Köyü Malatya’ya komşu Adıyaman’ın devlerinden ilki! Taşpınar köyü, 6 bin 268 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 3. köyü ünvanını taşıyor. Bölgedeki hareketlilik bu rakamlara yansımış durumda.

2. Çanakkale - Karacaören Köyü Şehir merkezine yakınlığı ve modern yapılaşmasıyla bilinen Karacaören, 6 bin 668 kişilik nüfusuyla listenin ikinci sırasında. Köy statüsünde olsa da yaşam standartları ilçe seviyesinde.

1. Adıyaman - İpekli Köyü (Türkiye’nin Zirvesi) Listenin şampiyonu yine komşudan! Adıyaman merkeze bağlı İpekli Köyü, 6 bin 681 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık köyü oldu. İpekli, bu haliyle Türkiye'deki tam 50 ilçeden daha kalabalık bir nüfusa sahip!

Malatya ve çevresindeki illerde nüfusun bu denli yoğunlaşması, bölgenin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimi de gözler önüne seriyor. Komşu Adıyaman'daki bu büyüme, çevre illerdeki ticaret ve yerleşim alışkanlıklarını da etkiliyor.