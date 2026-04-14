Mutfakta hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran bulaşık makineleri, doğru kullanılmadığında en sevdiğiniz mutfak eşyalarınızın en büyük düşmanı haline gelebilir. ‘Pratik olsun’ diyerek aceleyle makineye attığınız o döküm tavalar veya şık ahşap sunumluklar, tek bir yıkamada maalesef ki geri dönülemez zararlar alabiliyor.

YOĞUN SU BASINCINA MARUZ KALDIĞINDA HIZLICA ÇATLAR!

Tahta kaşıklar, ahşap kesme tahtaları veya şık ahşap saplı bıçaklar listenin başında yerini koruyor. Bu ürünler makinedeki yüksek ısı ve yoğun su basıncına maruz kaldığında hızlıca çatlar, şişer ve formunu kaybeder.

NE YAPILMALI?

Tahta kaşıklar, ahşap kesme tahtaları veya şık ahşap saplı bıçaklarda oluşan mikro çatlakların içine deterjan kalıntıları dolduğundan bu nemli alanlarda zamanla bakteriler üremeye başlar. Ahşap ürünleri uzun ömürlü ve hijyenik kullanmak için her zaman elde, ılık suyla yıkamalısınız.

DETERJANLARININ SERT İÇERİĞİYLE YAPIŞMAZ KATMAN BİLE TAMAMEN SÖKÜLÜR

Döküm tavaların yüzeyinde, zamanla oluşan ve yiyeceklere lezzet katan o meşhur "doğal yapışmaz katman" (seasoning), bulaşık makinesi deterjanlarının sert içeriğiyle tamamen sökülür.

NEYAPILMALI?

Koruyucu katmanı kaybolan tavanız hızla paslanmaya başlar ve yiyecekler yüzeye yapışır. Döküm tavalarınızı sadece sıcak su ve gerekirse sert bir fırça ile temizleyerek yıllarca kullanabilirsiniz.

MAKİNEDEKİ TAZYİKLİ SU, BIÇAĞIN HASSAS AĞIZ YAPISINI BOZAR

Profesyonel şef bıçaklarınızı makineye atmak, onları kendi elinizle köreltmek anlamına gelir. Makinedeki tazyikli su ve diğer bulaşıklarla olan sürtünme, bıçağın hassas ağız yapısını bozar.

NE YAPILMALI?

Deterjanlardaki sert kimyasallar çeliğin yapısını bozarak yüzeyde paslanma lekelerine yol açar. En keskin sonuçlar için bıçakları her zaman elde yıkayıp vakit kaybetmeden kurulamalısınız.

BAKIR TENCERE VE CEZVELER KARARMAYA YÜZ TUTAR

Bakır tencere ve cezveler, mutfağın en estetik parçaları olurken makineye girdikleri an o büyüleyici parlaklıklarını kaybedip kararmaya yüz tutarlar.

NE YAPILMALI?

Özellikle kaplamasız alüminyum gereçler, deterjanla kimyasal tepkimeye girerek yüzeyinde gri ve kirli bir tabaka oluşturur. Bu kimyasal aşınma, mutfak araç gereçlerinizin kullanım ömrünü ciddi şekilde kısaltır.

HASSAS KRİSTAL BARDAKLARDA KALICI ÇİZİK OLUŞUR

Yüksek ısı ve aşındırıcı deterjanlar, hassas kristal bardakların yüzeyinde zamanla "cam korozyonu" denilen buğulu bir görünüme ve kalıcı çiziklere sebep olur.

NE YAPILMALI?

Altın veya gümüş yaldızlı, el boyaması olan özel fincan ve bardaklarınızın desenleri makinede birkaç yıkama sonra tamamen silinebilir. Bu tür değerli eşyalarınızı her zaman elde yıkama yöntemiyle koruma altına alın.

EDİTÖR NOTU:

"Bir mutfak eşyasının makinede yıkanıp yıkanmayacağından emin değilseniz eğer ürünün altındaki 'Dishwasher Safe' (Bulaşık makinesinde yıkanabilir) sembolünü mutlaka kontrol edin. Bu işaret yoksa risk almayın, bulaşıklarınızı elde yıkayın!"