14 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yayımlandı. Bugünün listesinde özellikle üniversite bünyesindeki araştırma merkezlerini ilgilendiren kritik yönetmelik değişiklikleri ve ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren Kamu Gözetimi Kurul Kararı dikkat çekiyor.

İşte 33224 sayılı Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları:

ÜNİVERSİTELERDE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Bugünkü sayıda eğitim dünyasını ilgilendiren üç önemli değişiklik yer aldı. İlgili üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinin işleyişine dair yeni düzenlemeler şu şekilde:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği güncellendi.

Mustafa Kemal Üniversitesi: Hem Kariyer Planlama hem de Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

KAMU GÖZETİMİ KURUMU'NDAN YENİ KARAR

Denetim ve muhasebe standartları çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, 3 Nisan 2026 tarihli yeni bir kararı resmen yürürlüğe koydu. Bu karar, finansal raporlama ve denetim süreçlerinde yeni bir dönemi işaret ediyor.

İLAN BÖLÜMÜ VE EKONOMİK VERİLER

Resmi Gazete’nin ilan kısmında ise her gün olduğu gibi;

Yargı İlanları, İhale İlanları (Artırma ve Eksiltme), T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetleri değerleri yayımlandı.

