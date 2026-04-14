Malatya ve çevresinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın kuzeybatı yönünden hafif eseceği, öğle saatlerinden sonra ise zaman zaman orta ve yer yer kuvvetli şekilde etkisini artıracağı öngörülüyor. Açık alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Öte yandan Elazığ, Tunceli ve Bingöl ile birlikte Malatya genelinde zirai don tehlikesi öne çıkıyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların hafif ve orta kuvvette, yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli don riskine karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

Ayrıca özellikle Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve az bulutlu 17 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 17 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 18 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 18 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 17 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 16 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 17 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 16 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 18 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 18 derece.